Ayudas municipales
El Concello de Vigo aprobará este lunes subvenciones a entidades deportivas por más de 100.000 euros
«Queremos que el deporte siga siendo un elemento central en la ciudad», destaca Caballero
En la Junta de Gobierno Local, el Concello de Vigo aprobará este lunes la concesión de subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro, según avanzó el alcalde, Abel Caballero. Concretó que dedicará 75.000 euros al Circuito de España de Tenis Playa, el Vigo Tenis Open, el Torneo de Pádel del Concello de Vigo, el Torneo de Tenis Femenino, la Semana del Atlántico de vela, el Cross Escolar y la Gran Bikedada.
«Queremos que el deporte siga siendo un elemento central en la ciudad», trasladó antes de señalar que, además, el Ayuntamiento subvencionar «con 40.000 euros» a la Asociación Deportiva Carballal por estar en la División de Honor de Oro (recién descendido) del balonmano y al Club Escola Rosalía por su participación con el primer equipo en la División de Oro de bádminton.
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