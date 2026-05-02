Más de 400 personas ya realizaron la visita guiada por la depuradora del Lagares, en Vigo

Más de 400 personas ya realizaron visitas guiadas por la depuradora del Lagares, según precisó el alcalde, Abel Caballero. Definió esta instalación como «una de las mejores de Europa». Los recorridos se realizan en grupos de 25 o 30 personas.

«Estamos realizando con mucho éxito visitas guiadas a la depuradora de Lagares», presumió el alcalde. El próximo martes y el 26 de este mes y el 2 y el 30 de junio, se prevén las próximas, según informó el regidor, que animó a los vecinos a comprobar cómo es su funcionamiento, que permite la salida de «agua absolutamente impoluta».

La depuradora costó 230 millones de euros; 112 millones de euros nos los dio el Gobierno de España, era Elena Espinosa (actual concejala) ministra del Gobierno. El Concello pagó 14 millones. Tenemos una de las mejores depuradoras de aguas de Europa», finalizó.