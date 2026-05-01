Vigo cerrará el túnel de Beiramar para calibrar el nuevo radar de velocidad

El nuevo radar de velocidad del túnel de Beiramar de Vigo, ubicado a la altura de la entrada y salida de la rotonda de «La Paellera», no entrará en funcionamiento al menos hasta mediados de mayo, momento en el que se ejecutarán los trabajos de calibración.

Este moderno cinemómetro, como adelantó FARO DE VIGO, sustituirá al antiguo, que pasará a instalarse en la cabina ubicadad en el extremo de O Berbés. De esta forma, por primera vez, el túnel de Beiramar tendrá activos los tres radares al mismo tiempo, lo que contribuirá a reforzar todavía más la seguridad de una vía que atraviesan cada día una media de 40.000 conductores. En 2022 el Concello había ya renovado también el radar situado en el extremo del túnel hacia Teis.

El Concello de Vigo procedió estos días a sustituir la antigua cabina del radar por otra más moderna. Aunque el primer día se instaló enfocando hacia Teis, al día siguiente se varió para que apunte hacia O Berbés. En su interior todavía no está el radar.

Según ha informado la Concejalía de Tráfico, en los próximos días se procederá a certificar la cabina y a calibrar el nuevo radar, trámites indispensables para poder activarlo. El aviso municipal oficial avanza que el lunes 11 de mayo, de 20.00 a 00.30 horas, se cortará el lado mar del túnel (hacia O Berbés) para calibrar y certificar la nueva cabina.

Al día siguiente, el martes 12 de mayo, también en el lado mar, se cortará el tráfico en el túnel de Beiramar entre las 09.30 y las 12.30 horas para que la UTE Etra-Etra I+D Mueve@S Vigo proceda a la certificación del radar.

Cuando se instala un nuevo radar es preciso verificar que está bien instalado y que mide correctamente. De hecho, también cuando se reparan deben pasar un nuevo control. Por ello, y si no hay ningún imprevisto, el nuevo radar podría estar ya operativo a partir de mediados de mayo.

Según ha podido saber este periódico, esta cabina tendrá un nuevo radar más moderno que el que funcionaba hasta ahora en este mismo punto. Un cinemómetro que, al igual que el que se instaló en la salida hacia Sanjurjo Badía, no solo es más preciso, sino que permite también tomar dos fotografías por cada vehículo infractor o controlar los excesos de velocidad en ambas direcciones, algo que, según fuentes policiales, no podía hacer el que había hasta ahora en este punto, más antiguo.

La cabina del radar de la avenida de Castrelos, reformada y señalizada. / Alberto Blanco

¿Qué radares están activos en la ciudad de Vigo?

Al margen de las calibraciones o averías que puedan tener los cinemómetros de la Policía Local de Vigo y que exigen retirarlos de forma puntual, a partir de mediados de mayor estarían operativos nueve radares en la ciudad:

Los más modernos, como el nuevo del túnel de Beiramar, en:

Túnel de Beiramar (salida hacia Teis). Túnel de Beiramar (zona central). Avenida de Europa. Avenida Clara Campoamor.

A estros cinemómetros, hay que sumar actualmente otros tres aparatos más antiguos que quedarán fijos (al menos por el momento) en:

5. Túnel de Beiramar (cabina antigua en el extremo de O Berbés).

6. Avenida de Castrelos (se alternaba con la cabina de Clara Campoamor que se ha suprimido temporalmente por obras).

7. Avenida de Samil (se alternaba con la antigua de la avenida de Europa que ya no se utiliza).

A todos estos radares siete cinemómetros fijos hay que añadir otros dos móviles.