Turistas y jóvenes encuentran en las consignas de equipaje el aliado perfecto para disfrutar de Vigo «sin cargas»

Dejas el hotel a las 12 de la mañana pero tu vuelo no sale hasta las nueve de la noche. En ese tiempo te planteas ver y disfrutar la ciudad pero no quieres hacerlo con tu equipaje a cuestas. Para eso nacieron las conocidas consignas, negocios que permiten almacenar todas tus pertenencias durante las horas que necesites para que puedas hacer turismo o cualquier otra actividad sin tener que ir cargado. Este tipo de negocios surgió al principio en grandes ciudades como Londres, Barcelona o Madrid ante la demanda de los visitantes de tener un espacio para dejar todas sus cosas durante esas horas tras haber tenido que dejar el hotel.

Tras el tirón turístico de los últimos años, en Vigo han aflorado también este tipo de negocios. El primero en abrir fue Vigo Lockers, con Verónica Pérez al frente. Cuenta con 33 taquillas de almacenamiento junto a la estación de Vialia y 19 en el Náutico. «Los clientes más habituales son turistas. Pero también tenemos casos de personas de otros municipios que vienen a diario a Vigo y que deciden dejarnos sus cosas para estar liberadas durante todo el día», explica Pérez.

Lo cierto es que la ubicación estratégica de la consigna junto a Vialia, muy cerca de Churruca, atrae a otro tipo de clientela. Destaca por ejemplo la cantidad de jóvenes que llegan a Vigo desde otros municipios cercanos y que buscan un sitio donde guardar todas sus pertenencias mientras salen de fiesta los fines de semana.

Precisamente la ventaja de este tipo de negocios es que están disponibles las 24 horas. Los clientes pueden recoger sus cosas en cualquier momento a través de un código QR que se facilita cuando se contrata el servicio. Existen tarifas tanto por horas como por días. Por ejemplo, un día completo se cobra a 14,90 euros. Se paga una vez contratado, ya sea por la web o incluso por WhatsApp. En caso de exceder el tiempo que tienen contratado, deben pagar esas horas excedidas a mayores.

¿Y cuál es la época de más trabajo? Tal y como explica Verónica Pérez, desde ahora y hasta final de año. Hay que tener en cuenta que Vigo se ha convertido ya en un destino turístico muy potente a nivel nacional, especialmente durante el verano, con gente que viene a disfrutar de las playas y de eventos como O Marisquiño, como en Navidades, donde la ciudad se llena para recibir a visitantes que quieren ver de primera mano el espectáculo de las luces.

Para ofrecer más servicios a sus clientes, Vigo Lockers también cuenta con aparcamientos específicos para bicicletas, que se ofrecen de forma gratuita a las personas que han pagado por una taquilla. Y además han llegado a un acuerdo con la central Radio Taxi para ofrecer trayectos con condiciones ventajosas a las personas que dejen sus equipajes con ellos.

Estas consignas de equipaje, cada vez más usadas en la ciudad, cuentan con un sistema de videovigilancia continua para que las pertenencias de los clientes estén protegidas y también disponen de seguros que cubrirían cualquier incidente.