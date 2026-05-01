Sentido recuerdo del PSOE de Vigo a Heraclio Botana y Emilio Martínez Garrido

Sentido homenaje el que, como todos los años el 1 de mayo, le ha brindado el PSOE de Vigo a Heraclio Botana, fundador de UGT en la ciudad, y Emilio Martínez Garrido, último alcalde republicano. Ambos fueron fusilados por las fuerzas golpistas en agosto de 1936, al inicio de la Guerra Civil. El actual regidor, Abel Caballero, presidió la ofrenda floral realizada en el cementerio de Pereiró para recordar la figura de ambos dirigentes y de todos las personas ejecutadas.

Junto a Caballero, estuvieron presentes otros cargos socialistas como el secretario provincial del partido, David Regades, o los concejales Ángel Rivas y Carmela Silva. Acudieron al acto también miembros de UGT y familiares de los homenajeados.