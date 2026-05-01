El Puerto acerca Vigo al mar con una extensa agenda cultural y de ocio en la zona portuaria: deporte, conciertos, festivales gastronómicos y mucho más

Tras acoger el pasado fin de semana las ferias CinBio y Minervigo, el Puerto de Vigo continuará durante los próximos meses con su estrategia de abrir todavía más sus instalaciones a la ciudadanía con más ofertas culturales y de ocio. «Con una agenda que se extiende hasta el mes de agosto, la Autoridad Portuaria busca consolidar el frente marítimo como un espacio de convivencia, eliminando barreras y ofreciendo propuestas para todos los públicos», destaca en un comunicado oficial.

El Puerto de Vigo retomará la programación el sábado 16 de mayo con una jornada dedicada al deporte urbano a través de un Torneo de Baloncesto 3x3. Poco después, el puerto se convertirá en el epicentro de la náutica internacional con la llegada de la regata La Solitaire du Figaro Paprec, que pondrá fin en Vigo a la 1ª de sus etapas entre el 20 y 21 de mayo, y cuya estancia en la ciudad culminará con una espectacular salida prevista para el domingo 24.

La agenda en la zona portuaria de Vigo se cerrará con un marcado carácter institucional el lunes 25, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. «Esta conmemoración vendrá acompañada de una exposición temática que se desplegará a lo largo del paseo de las Avenidas, permitiendo a los ciudadanos conocer de cerca la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se completará con la estancia en puerto de diversos buques, reforzando la imagen del Puerto de Vigo como un espacio de encuentro entre la sociedad y sus instituciones», avanzan desde la Autoridad Portuaria.

Junio

A partir de junio, la actividad se trasladará a la Estación Marítima y el entorno de las Avenidas con «una fuerte apuesta por la creatividad y los festivales». Desde el día 1, la Bienal de Cartelismo Terras Gauda llenará de arte la Estación Marítima en su 25 aniversario, sirviendo de antesala a citas tan esperadas como el Vigo SeaFest en Las Avenidas del 9 al 12 de julio, el Festival Azul (10-14 de junio), que se desarrollará en diferentes rincones del Puerto olívico, o la 2ª edición del Festival Internacional de Series Ría de Vigo que, en esta ocasión, se trasladará al Tinglado (10-12 de junio).

Foto de archivo de la celebracióndel VigoSeaFest. / Cedida

Además, por segundo año consecutivo, el puerto acogerá el Galicia Fest (26 y 27 de junio), sumando una gran oferta musical a la ya vibrante vida estival de la zona. «Una cita que ya se ha consolidado como un referente imprescindible en el calendario musical del noroeste peninsular», subrayan.«Este evento no solo suma una oferta cultural de primer nivel, sino que posiciona al Puerto de Vigo como un espacio capaz de albergar grandes producciones internacionales, atrayendo a miles de visitantes y dinamizando la hostelería y el comercio local», destacan desde la Autoridad Portuaria de Vigo.

El verano culminará con hitos que entrelazan la tradición marinera con eventos de gran impacto visual. El 11 de julio se celebrará la emblemática Procesión del Carmen, seguida en agosto por el campamento de danzas urbanas «DA Summer» el día 3. Este evento, que transformará el entorno portuario en una gran academia de baile, cobrará este año un significado especialmente emotivo, ya que servirá de homenaje a la figura de Manuel Suárez, uno de sus grandes impulsores y recientemente fallecido. Finalmente, el 12 de agosto, el puerto se convertirá en un mirador privilegiado para contemplar el eclipse solar, cerrando así una programación diseñada para que la ciudadanía viva el puerto de una forma única.

«Con este despliegue de actividades, la institución portuaria reafirma que su compromiso con Vigo va más allá de la logística, integrándose plenamente en la vida social y cultural de la ciudad», destaca el Puerto de Vigo en un comunicado oficial.