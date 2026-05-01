Luz verde a un nuevo establecimiento sanitario en un edificio protegido en pleno centro de Vigo

El centro de Vigo contará en los próximos meses con un nuevo establecimiento sanitario, una clínica odontológica que se ubicará en concreto en un local situado en el número 9 de la rúa Policarpo Sanz, un edificio diseñado en 1.894 por el arquitecto Jenaro de la Fuente. Así consta en el expediente de la Gerencia de Urbanismo que ha concluido su tramitación y que permitirá en el Consello del próximo martes otorgar la licencia de obra para el acondicionamiento de 203 metros cuadrados y de la fachada del local, debiendo atenderse al condicionante impuesto por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para autorizar la intervención, que busca conservar en la medida de lo posible la propuesta original planteada por Jenaro de la Fuente.

El presupuesto para abrir la nueva clínica odontológica supera ligeramente los 100.100 euros y permitirá destinar la planta baja y el semisótano a uso sanitario, mientras que la entreplanta, unos 26 metros cuadrados, servirán como almacén. Para la fachada, la recomendación de Patrimonio pasa por eliminar la reja de ventilación de la parte trasera.

Como es preceptivo por su ubicación en el ensanche, el proyecto tuvo que pasar por la comisión de seguimiento del plan de ordenación del ámbito, recibiendo el visto bueno a principios de febrero. El edificio en el que se encuentra el local a rehabilitar cuenta con un grado de protección estructural.