La humanización de la calle Doutor Carracido, en Vigo, se prolongará un año

La humanización de Doutor Carracido, que conecta la peatonal de O Calvario (Urzáiz) con Emilio Martínez Garrido, se prolongará un año. Lo concretó el alcalde, Abel Caballero, que visitó esta calle con los concejales Ángel Rivas, Patricia Iglesias, Javier Pardo, Carmela Silva y Yolanda Aguiar. Concretó que el coste de la actuación es «muy significativo», de 2,8 millones de euros.

«Vamos a hacer una humanización excepcional, de altísimo standing. Doutor Carracido es una calle de un kilómetro de larga, llega desde Urzáiz hasta Martínez Garrido», indicó el regidor antes de señalar que se ampliarán las zonas verdes y se construirán aceras más anchas de granito. El objetivo de las obras: que se convierta en un lugar «en el que se pueda pasear, estar y disfrutar».

Infografía de la actuación. / FdV

Avanzó que se plantarán «un número importante de árboles» y que habrá «riego automático». Va a tener, como es natural, todas las redes de saneamiento, las redes de abastecimiento, un sistema de riego especialmente diseñado para la calle y, por tanto, vamos a ponerla en marcha. Es una humanización de un coste muy significativo, se va a los 2.800.000 euros», comentó.

Indicó que esta actuación «ya tendría que estar muy avanzada». Responsabilizó a la Diputación, que anunció esta semana su financiación en un 70% de la reforma de la calle Rosalía de Castro, de retrasarla «un año». «La Diputación no quiere que se hagan humanizaciones en Vigo. Estará en marcha de forma inmediata, va a tardar un año aproximadamente. Va a ser una de las grandes humanizaciones de la ciudad», concluyó.