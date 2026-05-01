El colapso de la constructora Oresa llega a Vigo: su «insolvencia inmediata» deja a medias el corazón peatonal de Bouzas

La compañía Oresa Construcción y Servicios Globales es una de las firmas recurrentes en procesos de licitación pública de administraciones locales para trabajos de humanización, pavimentación o reforma de viales o plazas. No solo en Galicia: el pasado enero resultó vencedora de un contrato para el «acondicionamiento de las instalaciones de la piscina municipal» de Campo Real, por ejemplo, por importe de 437.620 euros. Con tres meses de plazo de ejecución, es probable que no cumpla el contrato. Con sede fiscal en la parroquia de Sárdoma y filial de la mercantil Oresa Participadas SL, la compañía «está renunciando a todas sus obras», como han confirmado a FARO fuentes internas y de proveedores. Su descalabro ha llegado ahora también al corazón de Vigo.

Con fecha del 25 de abril de 2025, la Xunta de Goberno Local acordó la adjudicación a Oresa, por cerca de 380.000 euros (sin IVA), de las «obras de humanización de la rúa do Pazo», integradas en el PSTD (Plan de Sostenibilidad Turística) del Casco histórico de la Vila de Bouzas, con financiación de fondos comunitarios a través del plan Next Generation EU. El plazo de ejecución quedó fijado en cuatro meses, pero los trabajos han quedado empantanados. Según han certificado desde Praza do Rei, la compañía ha informado de la renuncia al contrato por encontrarse «en situación de insolvencia inmediata». Esto es, no puede hacer frente a sus gastos corrientes. No consta en el Registro Mercantil, de momento, ninguna comunicación para la apertura de negociaciones con acreedores, que es el trámite antes denominado preconcurso.

Este proyecto de Bouzas es capital para el PSTD, dotado con 2 millones de euros que la Xunta gestiona en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Villas Termales y de Cascos Históricos con fondos europeos distribuidos desde el Ministerio de Industria y Turismo. La reforma de la rúa Pazo dará prioridad al tránsito peatonal sobre el vehicular, además de incluir la renovación de la pavimentación, de las redes de servicios existentes con sustitución de los puntos de luz obsoletos o implantación de elementos de mobiliario urbano e incorporación de elementos vegetales. Pero, de momento, esta metamorfosis tendrá que esperar.

Recreación de la futura calle Pazo. / FdV

Caída libre

Al menos dos proveedores de materiales de Oresa han apuntado a FARO que sus dificultades económicas se agravaron al extremo «hace cuatro o cinco meses», antes de ganar la licitación para el municipio madrileño y justo después de haberse adjudicado otras en Ponteareas, Oia, Sanxenxo, Padrón o Bueu. A comienzos de abril, la Consellería de Vivenda e Infraestruturas comunicó el traspaso de las obras de humanización de la travesía de Palmeira, en el concello coruñés de Ribeira, que había contratado con Oresa. Los trabajos estaban financiados con con 2,9 millones de euros y contaban con el diseño de la Fundación RIA, impulsada y presidida por el arquitecto británico David Chipperfield. La alcaldesa, María Sampedro, apuntó entonces que la adjudicataria tenía «problemas internos de la empresa que afectan a su situación económica».

Vinieron más conflictos a continuación. Como en Pontevedra, donde Oresa se había adjudicado la actuación en el parque Doce de Novembro, para la transformación de la antigua pasarela del tren en un parque urbano adjudicada por 643.287,49 euros. El Concello que preside Miguel Anxo Fernández Lores acaba de rescindir el contrato. El Gobierno local de Marín, por su parte, ya expresó de forma oficial su inquietud por los problemas de ejecución en la Rúa do Forte y el Vial de Praias, una actuación del Plan de Sostenibilidade Turística presupuestada en 564.113,26 euros. Oresa también fue la elegida para el el contrato de la senda peatonal y ciclista entre la Escuela Naval y las playas de Portocelo y Mogor, adjudicado por 593.364,23 euros. En Moaña fue la propia empresa la que acaba de renunciar al convenio del Plan de Asfaltados, asignado por 189.998 euros.

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Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por Oresa Construcción y Servicios Globales corresponden al ejercicio fiscal de 2023, cuando anotó casi 8,5 millones de euros de facturación. Como administrador único consta Juan Carlos Núñez Fraiz; de la matriz cuelgan también las mercantiles Oresa Asfaltos o Patrimonial NCNC.