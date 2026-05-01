Cetmar lidera un proyecto para reducir capturas accidentales en el Atlántico Centro-Oriental

El Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar ha destacado la importancia de la implicación de los distintos actores y el refuerzo de capacidades como claves para lograr una transferencia efectiva del conocimiento científico orientada a la protección de la biodiversidad marina. Así lo ha puesto de manifiesto durante su participación en el 12º Foro Regional Marino y Costero (Fomaco 2026), que se celebra esta semana en Mauritania.

La entidad gallega desempeña un papel protagonista en este encuentro internacional, considerado una de las principales citas de conservación en África Occidental. En representación del consorcio del proyecto europeo proyecto Reduce, Cetmar lidera el diálogo sobre la necesidad de colaboración entre comunidad científica, sector pesquero y administraciones para reducir las capturas accidentales de especies amenazadas en el Atlántico Centro-Oriental.

Durante el foro, la representante de Cetmar, Rosa Fernández Otero, dinamizó una sesión temática con la participación de más de 30 representantes regionales. En ella presentó la estrategia colaborativa del proyecto Reduce, centrada en trasladar soluciones prácticas a los retos ambientales del ámbito marino.

Desde la fundación gallega subrayan que los desafíos ecológicos no pueden abordarse únicamente desde el ámbito científico, sino que requieren integrar el conocimiento de los profesionales del mar, las comunidades locales y los responsables públicos. En este sentido, Cetmar defiende la participación activa de los agentes implicados como “motor operativo” de una investigación con impacto real.

Entre las líneas de trabajo expuestas destacan la creación de confianza con el sector pesquero para facilitar la recogida de datos a bordo, el codiseño de soluciones tecnológicas y de gestión junto a los propios profesionales, y el impulso de acciones formativas que permitan adaptar los tratados internacionales de sostenibilidad a la realidad local.

En esta línea, Cetmar avanzó la organización de una formación a bordo del buque Intermares, prevista para noviembre en el puerto de Dakar (Senegal), con la participación de personal técnico de administraciones pesqueras de la región.

Con su presencia en 2026 Fomaco, Cetmar refuerza su compromiso de trasladar el conocimiento científico a la práctica en las aguas de los 23 países implicados en el ámbito de actuación del proyecto Reduce. Esta iniciativa, financiada por el programa Horizonte Europa de la UE, busca mitigar las capturas accidentales de megafauna marina —como tortugas, tiburones, rayas, aves marinas y mamíferos— mediante un enfoque colaborativo e interdisciplinar.