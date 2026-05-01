La antigua nomenclatura judicial continúa en la Ciudad de la Justicia de Vigo

La reforma legal que ha derivado en la creación de los tribunales de instancia no solo supone un cambio de calado en la estructura y en la forma de trabajar en las sedes judiciales. También ha modificado toda la nomenclatura. Ya no hay juzgados, sino plazas. Y los magistrados están agrupados en secciones según la especialidad de la que se trate: civil, penal, instrucción, familia, social, etcétera. Por poner un ejemplo: ya no existe el antiguo Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, la nueva denominación es la plaza nº 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo. Lo mismo con el viejo Juzgado de lo Penal número 3, que ahora es la plaza nº 3 de la Sección Penal del ya citado tribunal olívico en el que se agrupan los más de 40 magistrados de la ciudad junto a una oficina judicial dividida en servicios comunes de la que forman parte todos los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios, con la excepción de los que desarrollan su labor en la Fiscalía y en el Imelga.

Pues bien. Los carteles de los edificios judiciales, en Vigo los de la Ciudad de la Justicia, deberían tener ya la nueva nomenclatura, pero al menos en el caso de la urbe olívica este cambio todavía no se ha acometido pese a que ya han transcurrido cuatro meses desde que se puso en marcha el Tribunal de Instancia. Continúan las antiguas denominaciones, lo que lleva a confusión no solo a los ciudadanos, sino a los propios profesionales, máxime debido a que, por la configuración de la nueva oficina, numerosos funcionarios han cambiado de ubicación física.