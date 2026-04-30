La Xunta y En Colectivo refuerzan su frente común para reclamar el rescate y la transferencia de la AP-9

La Xunta y la asociación En Colectivo escenificaron este jueves en Vigo una posición coincidente en torno al futuro de la AP-9, al abordar en una reunión la necesidad de reclamar tanto el rescate como la transferencia de la autopista a Galicia.

El encuentro se celebró en la sede de la Delegación Territorial de la Xunta en Vigo y contó con la participación de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; la delegada territorial, Ana Ortiz; y el portavoz de En Colectivo, Diego Maraña.

Según trasladó la Xunta tras la reunión, el objetivo del encuentro fue poner en común posturas sobre la situación de la AP-9 y reforzar una línea compartida de reivindicación en torno a una infraestructura que sigue siendo uno de los grandes ejes de debate en Galicia, tanto por su modelo de gestión como por el coste que soportan sus usuarios.

La reunión sirvió así para visualizar la sintonía entre la Administración autonómica y este colectivo en la demanda de que la autopista deje de depender del actual esquema concesional y pase a estar bajo control gallego. El doble planteamiento —rescate de la concesión y transferencia de la titularidad— vuelve a situarse de este modo en el centro del discurso político e institucional sobre la AP-9.

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Aunque el comunicado difundido tras el encuentro no entra en más detalles sobre el contenido concreto de la conversación, sí deja claro que ambas partes comparten una base común de reclamación en un debate que se mantiene abierto desde hace años y que afecta de lleno a una de las principales infraestructuras viarias del país.