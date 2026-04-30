Vigo roza el lleno en el puente de mayo: sin reservas para comer en el Día de la Madre y hoteles al 90%

Los comercios de la ciudad reciben estos días a decenas de personas que apuran las compras para el día de la madre. Libros, flores, complementos, perfumes... clásicos de siempre u opciones más originales. Eso sí, a aquellos que cuenten con ir a comer fuera, más les vale apurar. Los restaurantes de la ciudad están a punto de colgar el cartel de lleno.

Mayo arrancará fuerte en la ciudad, al coincidir el Día del Trabajador con el de la Madre en fin de semana. Las plazas hoteleras entre el viernes y el domingo están al 91% y las que quedan se encuentran en zonas periféricas o por encima de los 70 euros en el centro. Peor están las opciones de viviendas turísticas: apenas hay una decena disponible en la ciudad y ninguna por menos de 150 euros.

Un poco más al sur de Vigo, en Nigrán o Baiona, también están cerca del 100% de ocupación, aunque las camas que quedan son más baratas.

El tiempo no va a acompañar demasiado a los visitantes. La previsión apunta a que el viernes aguantará sin lluvia, con mínimas de 11 grados y máximas de 19. Sin embargo, el sábado por la tarde se esperan precipitaciones. También el domingo, cuando además bajarán las temperaturas.

Con todo, hay a quien podría beneficiarle el mal tiempo. Así lo afirma Javier Barciela, presidente de la Asociación de Comerciantes Vigo Centro, que explica que aquellos turistas que llegan con plan de playa o naturaleza suelen aprovechar el viaje cuando llueve para ir de compras o pasear por la ciudad, generando negocio. «Sobre todo porque el día intermedio es un día de apertura de comercios, vamos a ver beneficios».

«Los vigueses desaparecemos todos, pero vienen muchas familias con niños del norte de Portugal, de Castilla y León, Asturias y norte de Galicia», dice. «Tanto restaurantes como hoteles vamos a rozar el lleno, también en el Día de la Madre».

Varios restaurantes de la zona centro confiesan tener todas sus mesas reservadas desde hace semanas para el domingo a mediodía. Otros deciden no abrir y aún así tampoco tienen sitio para el viernes y sábado.

Éxito en las islas

Pese a la previsión meteorológica, con lluvias intermitentes durante el sábado, la empresa Mar de Ons registra una elevada demanda para visitar Cíes durante el puente. Prevé que, de mantenerse este ritmo de reservas, se agoten las 450 autorizaciones diarias disponibles. La coincidencia del Día del Trabajador con el festivo del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid impulsó especialmente las peticiones consolidando este periodo como uno de los primeros picos de afluencia de la temporada.

Durante el próximo mes, la naviera mantendrá conexiones diarias con las islas desde los puertos de Cangas y Vigo respectivamente, con salidas por la mañana a las 10.15 y 10.45 horas, y por la tarde a las 15.00 y 15.30 horas. Los regresos desde el Parque Nacional están previstos a las 13.40, 17.00 (solo a Vigo) y 19.00 horas. Además, el servicio incluirá una visita guiada hasta el 14 de mayo, disponible en español, gallego e inglés para visitantes extranjeros.

También habrá visitas guiadas a San Simón todo el fin de semana desde Cangas y Vigo. La propuesta incluye la navegación bajo el Puente de Rande y una visita guiada por algunos de los enclaves más representativos, como la capilla o el Bosque de Buxos.

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Para completar la oferta, sobre todo para visitantes foráneos, habrá los típicos paseos por la ría con degustación de mejillones.