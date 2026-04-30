Vigo llenará la ciudad de música hasta diciembre con 92 conciertos de sus bandas populares

Vigo tendrá música de banda hasta final de año. El Concello y la Federación de Bandas de Música Populares han programado un total de 92 conciertos dentro de las iniciativas «Vigo, un mar de bandas» y «Bandas nos torreiros», que volverán a llevar actuaciones a distintos puntos de la ciudad desde mayo hasta diciembre.

Las protagonistas de esta nueva edición serán las nueve bandas de música de Vigo, que sostendrán un calendario repartido por barrios y parroquias y que tendrá uno de sus puntos fuertes durante los meses de verano. En ese periodo se desarrollará con especial intensidad el programa «Bandas nos torreiros», con 19 interpretaciones ya fijadas en fiestas parroquiales.

El arranque de la programación será inmediato. Según informó el Concello, los conciertos comenzarán mañana, con una actuación de la Lira de San Miguel de Oia en el parque de Castrelos y otra de la Agrupación Musical Atlántida de Matamá en su sociedad vecinal. Será el punto de partida de una agenda que se extenderá a lo largo de todo el año.

Durante la presentación de esta nueva edición, Abel Caballero puso en valor el papel que desempeñan estas formaciones, no solo por su presencia cultural en la ciudad, sino también por su función formativa. El alcalde destacó el trabajo que realizan en la formación de músicos y en la difusión de la cultura musical en Vigo.

Las bandas participantes en el programa son la Unión Musical de Coruxo, el Ateneo Musical de Bembrive, la Banda de Música As Delicias de Cabral, la Unión Musical de Valladares, la Banda-Escola de Música de Beade, la Unión Musical de Cabral, la Lira de San Miguel de Oia, la Agrupación Musical Atlántida de Matamá y la Banda da Unión Veciñal Cultural e Deportiva de Candeán.

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Con esta doble programación, Vigo vuelve a reforzar una de las expresiones culturales con más arraigo en sus parroquias y barrios. La música de banda no quedará limitada a citas puntuales, sino que se desplegará como una presencia continuada en el calendario local, con conciertos que enlazarán primavera, verano y otoño hasta cerrar el año.