Último cara a cara entre los candidatos a liderar la UVigo antes de la cita con las urnas

El sexto y último debate entre los candidatos centró la novena jornada de la campaña electoral por el Rectorado. Belén Rubio (H2040), Carmen García Mateo (Nós Universidade) y Jacobo Porteiro (ConSenso) explicaron las propuestas de gobierno con las que aspiran a lograr el apoyo de la comunidad universitaria el próximo miércoles.

El encuentro, que también pudo seguirse a través del canal de televisión de la Universidad, concentró a un público numeroso en el edificio Miralles, así como a los miembros de los respectivos equipos. Y fue moderado por la periodista de Faro de Vigo Sandra Penelas.

Un momento del debate celebrado en el campus de Vigo. / Pedro Mina

Rubio, Porteiro y García Mateo expusieron su modelo de universidad y sus ideas a través de varios bloques de contenidos temáticos, desde las titulaciones y la docencia, a la investigación y la transferencia o el alojamiento y la movilidad de los estudiantes. También abordaron sus planes para la ETEA, una de las cuestiones que genera discrepancias puesto que desde ConSenso y Nós Universidade no son partidarios del traslado de la Facultad de Ciencias del Mar.

Sí coinciden en la reivindicación de un grado propio de Medicina cuando finalice el actual proceso de descentralización, aunque Belén Rubio también introduce la posibilidad de negociar una titulación compartida entre las tres universidades gallegas.

La candidata de H2040 y actual vicerrectora de Investigación defiende una universidad centrada en las personas, detalló los programas para afrontar el relevo generacional de la plantilla y comprometió su apoyo a los centros de I+D para que pasen a formar parte de la Red Cigus de excelencia de la Xunta o acceder, los que ya forman parte de ella, a la acreditación nacional María de Maetzu. «A UVigo merece que se coide do persoal, unha administración áxil e unha aposta decidida pola investigación e a transferencia», subrayó.

Numeroso público asistió al debate celebrado en Miralles y que también fue retransmitido en directo por UVigo Televisión. / Pedro Mina

Por su parte, Jacobo Porteiro, de ConSenso, apuesta por reconocer el esfuerzo docente, una «internacionalización proactiva» y acompañar a los jóvenes con una carrera investigadora que les dé estabilidad a través del programa Canteira UVigo. «O talento xa está na Universidade. O que temos que facer é quitarlle obstáculos para que poida chegar máis lonxe e ter máis impacto na sociedade».

Carmen García Mateo, de Nós Universidade, defiende un liderazgo «sereno, tranquilo pero firme e moi próximo» y tiene un equipo capaz de hacer que la UVigo «pase de ser unha boa universidade a unha universidade excelente. Aboga por un «ecosistema» de centros para que la docencia y la investigación progresen y propone contratos programa con los centros para modernizar y consolidar la oferta académica, incluyendo la actualización de competencias y microcredenciales para que los egresados vuelvan a completar su formación

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Más de 21.000 trabajadores y estudiantes están convocados a las elecciones y los tres candidatos todavía disponen de la jornada del lunes para pedirles el voto por última vez antes de la jornada de reflexión. A falta de que los equipos concreten más detalles, Jacobo Porteiro tiene previsto un acto en su centro, la Escuela de Ingeniería Industrial, y Carmen García Mateo apuesta por un cierre festivo: tardeo en Miralles con charanga incluida.