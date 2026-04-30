Un tercer convenio para urbanizar la Praza de España de Vigo logrará su «OK» definitivo la próxima semana

A la Xerencia de Urbanismo llegará la próxima semana la aprobación definitiva del convenio de la zona 7 de la Praza de España, sobre las parcelas comprendidas entre la calle Emilia Pardo Bazán, la avenida de Madrid, Conde de Gondomar y Gran Vía. Lo avanzó el alcalde, Abel Caballero. Este acuerdo se suma a los aprobados la semana pasada para las zonas 2 y 3, ubicadas entre Gran Vía y las calles Pizarro, Puerto Rico y Honduras.

Indica el Concello que los promotores deberán tramitar previamente un estudio de detalle con el objetivo de que todos los espacios que no sean ocupados por la edificación en las plantas bajas sean de uso público. Asegura que los proyectos serán «singulares» y «de alta calidad arquitectónica».

Renglón aparte, el Concello pone en marcha la ampliación de la Asociación de Veciños Feira de Cabral. La semana que viene, se inicia el expediente expropiatorio para obtener 1.167 m2 de suelo.