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Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren este festivo 1 de mayo: horarios y superficies

Con motivo del Día de los Trabajadores, muchas de estas tiendas permanecerán cerradas

Estos son los supermercados que permanecerán abiertos este viernes.

Estos son los supermercados que permanecerán abiertos este viernes. / L.O.

Pablo Varela

El Día de los Trabajadores es un día festivo nacional, retribuido y no recuperable, que se suma al calendario laboral de Galicia y que conmemora la lucha histórica del movimiento obrero para conseguir derechos laborales dignos. La fecha fue escogida en recuerdo de los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886.

Este año coincide en viernes, por lo que muchos vigueses aprovecharán para salir de la ciudad y realizar una escapada durante el puente, aunque no todos tendrán la suerte de tener el día libre. Para quienes trabajen y no hayan podido ir antes o no se hayan acordado de hacer la compra, todavía tendrán opciones.

Supermercados abiertos hoy, 1 de mayo

La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2026. Como este año el festivo coincide en viernes, algunas superficies han aprovechado este 1 de mayo para permanecer abiertos y poder facturar un poco más aprovechando a quienes quieren comprar antes de hacer una escapada o que no han recordado ir antes.

  • Carrefour Express:

Calle Bolivia, 4: de 07.00 a 01.00 horas.

Rúa Urzaiz, 132: de 09.00 a 22.00 horas.

Avenida de las Camelias, 115: de 09.00 a 22.00 horas.

Calle Teixugueiras, 23: de 09.00 a 22.00 horas.

Avenida de Madrid, 73: de 09.00 a 21.00 horas.

Avenida da Florida, 4: de 09.00 a 21.00 horas.

  • Supercor Stop&Go:

Todas las tiendas SuperCor Stop&Go de Vigo abren este viernes.

  • Spar Express:

Avenida de Castrelos, 34: de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Rúa de Barcelona, 51: de 08.00 horas a 00.00 horas.

Rúa Carral, 8): de 09:30 a 22:00 horas.

  • Claudio Express:

Rúa de Rosalía de Castro, 18: de 09.00 a 21.00 horas

Rúa Portela, 10: de 08.00 a 00.00 horas.

Plaza de España: Abierto 24 horas.

Avenida de Beiramar, 53: de 07.00 a 23.00 horas

Avenida de Madrid, 66: de 07.00 a 23.00 horas.

Los supermercados Coviran pueden abrir dependiendo de cada tienda, por lo que lo mejor es preguntar en el establecimiento más cercano. Por su parte, superficies como Alcampo, Mercadona, Dia, Eroski o Lidl permanecerán cerradas durante este festivo.

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