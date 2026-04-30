Estos son los supermercados y centros comerciales de Vigo que abren este festivo 1 de mayo: horarios y superficies
Con motivo del Día de los Trabajadores, muchas de estas tiendas permanecerán cerradas
El Día de los Trabajadores es un día festivo nacional, retribuido y no recuperable, que se suma al calendario laboral de Galicia y que conmemora la lucha histórica del movimiento obrero para conseguir derechos laborales dignos. La fecha fue escogida en recuerdo de los Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886.
Este año coincide en viernes, por lo que muchos vigueses aprovecharán para salir de la ciudad y realizar una escapada durante el puente, aunque no todos tendrán la suerte de tener el día libre. Para quienes trabajen y no hayan podido ir antes o no se hayan acordado de hacer la compra, todavía tendrán opciones.
Supermercados abiertos hoy, 1 de mayo
La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2026. Como este año el festivo coincide en viernes, algunas superficies han aprovechado este 1 de mayo para permanecer abiertos y poder facturar un poco más aprovechando a quienes quieren comprar antes de hacer una escapada o que no han recordado ir antes.
- Carrefour Express:
Calle Bolivia, 4: de 07.00 a 01.00 horas.
Rúa Urzaiz, 132: de 09.00 a 22.00 horas.
Avenida de las Camelias, 115: de 09.00 a 22.00 horas.
Calle Teixugueiras, 23: de 09.00 a 22.00 horas.
Avenida de Madrid, 73: de 09.00 a 21.00 horas.
Avenida da Florida, 4: de 09.00 a 21.00 horas.
- Supercor Stop&Go:
Todas las tiendas SuperCor Stop&Go de Vigo abren este viernes.
- Spar Express:
Avenida de Castrelos, 34: de 09:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
Rúa de Barcelona, 51: de 08.00 horas a 00.00 horas.
Rúa Carral, 8): de 09:30 a 22:00 horas.
- Claudio Express:
Rúa de Rosalía de Castro, 18: de 09.00 a 21.00 horas
Rúa Portela, 10: de 08.00 a 00.00 horas.
Plaza de España: Abierto 24 horas.
Avenida de Beiramar, 53: de 07.00 a 23.00 horas
Avenida de Madrid, 66: de 07.00 a 23.00 horas.
Los supermercados Coviran pueden abrir dependiendo de cada tienda, por lo que lo mejor es preguntar en el establecimiento más cercano. Por su parte, superficies como Alcampo, Mercadona, Dia, Eroski o Lidl permanecerán cerradas durante este festivo.
Centros comerciales abiertos este viernes, 1 de mayo
Los centros comerciales de Vigo tendrán sus tiendas y supermercados cerrados durante este viernes, a excepción de los servicios de restauración y ocio.
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
- Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
- Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina