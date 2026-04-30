Revés urbanístico para una gasolinera «low cost» de Vigo: las instalaciones invaden sin permiso dos parcelas del Concello

Tras un largo periplo administrativo, el Concello de Vigo acaba de concluir un expediente urbanístico que acredita que la estación de servicio «low cost» ubicada en la avenida Ricardo Mella 220 no reúne los requisitos legales para obtener la licencia de primera ocupación que solicitó en diciembre de 2022, una vez que los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han certificado que la instalación ha invadido dos terrenos de dominio público propiedad del Concello sin que esto estuviese contemplado en la licencia de obra concedida en su momento a Plenoil S.L. -en la actualidad Plenergy-.

Tras la solicitud del permiso de primera ocupación, el ingeniero civil municipal informó en un primer momento que se debía requerir a la mercantil un informe de la Axencia Galega de Infraestruturas al situarse en un vial de titularidad autonómica, advirtiendo poco después el arquitecto municipal que tras una visita de comprobación a las obras realizadas se verificó que uno de los elementos no estaba en la posición recogida en el proyecto de construcción, constatando un año después que dos parcelas municipales de 81 y 59 metros cuadrados habían sido utilizadas sin permiso.

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Tras requerirse explicaciones a los promotores de la gasolinera, estos presentaron alegaciones asegurando que la actuación había seguido las directrices de la licencia concedida, sin convencer al arquitecto municipal. Ante esto, se traslada al próximo Consello de la Gerencia de Urbanismo la propuesta de denegar la licencia de primera ocupación «acreditada a falta de conformidade entre o executado e a licenza». La decisión es recurrible por la empresa.