¿Por qué se prohíbe el tabaco incluso en las viviendas?

Cada vez más comunidades de propietarios están dando un paso que hasta hace poco parecía impensable: prohibir fumar en terrazas, balcones e incluso en ventanas de viviendas privadas. El auge de estas restricciones responde a una combinación de conflictos vecinales, mayor concienciación sobre la salud y un marco legal que empieza a respaldar este tipo de decisiones colectivas.

El principal motivo es la convivencia. El humo del tabaco, especialmente en edificios con patios interiores o escasa ventilación, se cuela con facilidad en otras viviendas, generando molestias constantes. «No es solo el olor, es que entra directamente en casa», denuncian vecinos afectados, que aseguran que la situación se agrava en verano, cuando las ventanas permanecen abiertas durante más horas.

A esta problemática se suma la preocupación por la salud. Aunque el consumo se realice en espacios privados, la exposición involuntaria al humo ajeno —conocida como humo de segunda mano— preocupa especialmente a familias con menores, personas mayores o con enfermedades respiratorias. Este factor ha ganado peso en los debates comunitarios desde la pandemia, cuando se reforzó la sensibilidad hacia los entornos saludables.

Otro argumento recurrente es el riesgo de incendios. Las colillas mal apagadas que se arrojan desde balcones o ventanas han provocado sustos —y en algunos casos, daños materiales— en distintos edificios. La caída de restos encendidos en toldos, macetas o ropa tendida se ha convertido en un elemento de tensión añadido entre vecinos.

Además, las comunidades apelan cada vez más a la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes. Las colillas que acaban en patios interiores, jardines o zonas de acceso generan suciedad y obligan a aumentar las tareas de limpieza, con el consiguiente coste económico.

Desde el punto de vista legal, la adopción de estas medidas no está exenta de debate. La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades fijar normas de convivencia, pero limitar el uso de espacios privativos —como terrazas o balcones— requiere mayorías reforzadas y, en algunos casos, puede acabar en los tribunales. Aun así, varios fallos judiciales recientes han empezado a avalar restricciones cuando se acredita un perjuicio claro para otros vecinos.

En paralelo, el endurecimiento de las políticas públicas contra el tabaco también influye en este cambio de tendencia. España ha ido ampliando los espacios libres de humo en los últimos años, y el debate sobre su extensión a ámbitos privados con impacto colectivo gana fuerza.

Mientras tanto, en ciudades como Vigo, la cuestión ya ha llegado a numerosas juntas de propietarios. Algunas comunidades optan por la prohibición total, mientras que otras buscan soluciones intermedias, como limitar horarios o establecer zonas específicas. En cualquier caso, el mensaje es claro: el humo del tabaco ha dejado de ser un asunto estrictamente privado para convertirse en un reto de convivencia vecinal.