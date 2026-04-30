Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasto farmacéuticoCachenas contra el fuegoProhibido fumar balcónDenuncia JácomeJoven muerto GafosÁlvaro NúñezBillar a distancia
instagramlinkedin

Nuevo impuesto

El PP de Vigo ve una ordenanza «incompleta» al no aclararse el destino de la recaudación de la tasa turística

Luisa Sánchez muestra también su preocupación por el potencial impacto del impuesto al tráfico de cruceros

El impacto sobre el tráfico de cruceros preocupa al PP de Vigo.

El impacto sobre el tráfico de cruceros preocupa al PP de Vigo. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El proyecto de ordenanza que regulará la tasa turística en Vigo, que pasó hace dos semanas el filtro de la junta de gobierno local, ha recibido enmiendas por parte del PP, que advierte de «numerosas dudas» a raíz de un texto que considera «incompleto», por lo que urge al alcalde, Abel Caballero, que mejore la norma antes de su aprobación definitiva. «Debe aclarar las numerosas dudas sobre el procedimiento que aplicará cuando esté en vigor este impuesto, ¿a qué se destinará la recaudación que se le cobrará a los turistas, en qué condiciones tendrán que afrontar los hosteleros el cobro?», se pregunta la presidenta del PP, Luisa Sánchez, preocupada también por el potencial impacto en el tráfico de cruceros.

«Son muchas las preguntas que no resuelve el expediente, está incompleto», indica Sánchez, que plantea incorporar a la ordenanza una memoria económico-financiera que cuantifique los costes reales imputables al turismo en nuestra ciudad, «porque la improvisación a la que nos tiene habituados el señor Caballero no puede justificar que no se detalle con precisión en qué se gastará el dinero».

Noticias relacionadas y más

Otra de las enmiendas reclama al gobierno local precisar cuál será la carga administrativa que soportarán los operadores turísticos, por lo que el PP urge simplificar al máximo las gestiones que deben llevar a cabo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  2. Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
  3. Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
  4. Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
  5. Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
  6. Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
  7. Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
  8. Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina

El PP de Vigo ve una ordenanza «incompleta» al no aclararse el destino de la recaudación de la tasa turística

El PP de Vigo ve una ordenanza «incompleta» al no aclararse el destino de la recaudación de la tasa turística

La calle Rosalía de Castro, en Vigo, se convertirá en un «oasis» urbano: así se transformará

Descartan la muerte violenta del joven de 33 años hallado en una casa ruinosa en Vigo

Descartan la muerte violenta del joven de 33 años hallado en una casa ruinosa en Vigo

El puerto seco de Vigo se enchufa al tren

El puerto seco de Vigo se enchufa al tren

La Diputación financiará el 70% de la humanización de un tramo de la calle Rosalía de Castro de Vigo

La Diputación financiará el 70% de la humanización de un tramo de la calle Rosalía de Castro de Vigo

Reconoce la incapacidad a una cocinera de Vigo con aneurisma a la que la Seguridad Social dijo que podía trabajar cerca del hospital

Reconoce la incapacidad a una cocinera de Vigo con aneurisma a la que la Seguridad Social dijo que podía trabajar cerca del hospital

Concentración para reclamar más policías nacionales en Vigo y «mejoras urgentes» en la comisaría de Álvaro Cunqueiro

La calle Real de Vigo sumará seis pisos de protección con la recuperación de un edificio del año 1900

Tracking Pixel Contents