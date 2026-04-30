El PP de Vigo ve una ordenanza «incompleta» al no aclararse el destino de la recaudación de la tasa turística

El proyecto de ordenanza que regulará la tasa turística en Vigo, que pasó hace dos semanas el filtro de la junta de gobierno local, ha recibido enmiendas por parte del PP, que advierte de «numerosas dudas» a raíz de un texto que considera «incompleto», por lo que urge al alcalde, Abel Caballero, que mejore la norma antes de su aprobación definitiva. «Debe aclarar las numerosas dudas sobre el procedimiento que aplicará cuando esté en vigor este impuesto, ¿a qué se destinará la recaudación que se le cobrará a los turistas, en qué condiciones tendrán que afrontar los hosteleros el cobro?», se pregunta la presidenta del PP, Luisa Sánchez, preocupada también por el potencial impacto en el tráfico de cruceros.

«Son muchas las preguntas que no resuelve el expediente, está incompleto», indica Sánchez, que plantea incorporar a la ordenanza una memoria económico-financiera que cuantifique los costes reales imputables al turismo en nuestra ciudad, «porque la improvisación a la que nos tiene habituados el señor Caballero no puede justificar que no se detalle con precisión en qué se gastará el dinero».

Otra de las enmiendas reclama al gobierno local precisar cuál será la carga administrativa que soportarán los operadores turísticos, por lo que el PP urge simplificar al máximo las gestiones que deben llevar a cabo.