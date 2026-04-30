La Plisan se enchufa al tren: la terminal logística del puerto seco de Vigo ya está electrificada

«Un paso decisivo» para que Vigo disponga de un transporte de mercancías competitivo, eficiente y sostenible. El puerto seco de la Plisan (Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves) se enchufa a la red ferroviaria al dar por finalizados los trabajos relacionados con la catenaria y la instalación eléctrica necesaria para su integración en la red RFIG de Adif. Así lo ha anunciado Civis Global, empresa encargada junto a Comsa de la que es la mayor obra pública de la provincia de Pontevedra en la actualidad.

El presupuesto de casi 40 millones de euros sumó en este mes estos dos pasos claves, concluyendo los de la alimentación en las vías antes de Semana Santa. «En breve», tal y como apuntan desde la empresa, se procederá también a la energización completa del apartadero. Este paso se sumará a la conexión física de la totalidad de las vías a la línea del Miño, la 810 dentro del catálogo del gestor ferroviario.

Trabajos en la catenaria en la terminal ferroviaria de la Plisan / Civis Global

«El área logística desarrollada por la Autoridad Portuaria de Vigo en colaboración con el Consorcio Zona Franca de Vigo y la Xunta de Galicia, permite integrar el transporte marítimo, ferroviario y terrestre entre Galicia, norte de Portugal y el norte peninsular», destacaron desde la empresa constructora a través de sus redes sociales.

En octubre de 2024 se modificó el proyecto inicial del reparto de espacios para habilitar 45.000 m² en los que cabrían 1.100 TEUs llenos o hasta 4.000 vacíos. Así podrían «oxigenar» aún más la terminal de Guixar que registra picos del 120% en su ocupación, lo que ha obligado a trasladar contenedores a la campa existente en Rande.

El presidente de la Autoridad Portuaira, Carlos Botana, aseguraba el pasado verano que esta obra «ha marcado un antes y un después» para el sur de Galicia por su capacidad para atraer «proyectos tractores» para el puerto seco de As Neves y Salvaterra. «No hay ningún otro sitio en la Península que tenga 4 millones de metros cuadrados y con un puerto de la máxima eficiencia de forma cercana», reivindica. Para ello también pedirá mejorar el suministro eléctrico, clave para atraer a grandes empresas.

Conexión solamente hacia el interior

Estos avances llegan en un momento complejo y anómalo para el ferrocarril en el sur de Galicia. Desde el 7 de abril la Línea del Miño se encuentra «capada» hasta Tui, impidiendo el acceso al Puerto de Vigo o el resto del Eje Atlántico de forma directa. El motivo es el cierre desde la estación de Guixar y Redondela hasta Guillarei por las obras de adaptación al Corredor Atlántico. La inversión de más de 110 millones de euros en diversos contratos que abarcan la electrificación, sustitución de traviesas y balasto, mejora de los sistemas de seguridad o incluso la ampliación de túneles en los puntos más sensibles.

Este corte tendrá una duración estimada de 12 meses y obliga a que los convoyes de mercancías tengan que circular desviados por Ourense y Santiago antes de llegar a la costa de Pontevedra.