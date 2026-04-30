Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gasto farmacéuticoCachenas contra el fuegoProhibido fumar balcónDenuncia JácomeJoven muerto GafosÁlvaro NúñezBillar a distancia
instagramlinkedin

Pulmón medioambiental

El paseo del Lagares crecerá a su paso por Lavadores al adquirir el Concello de Vigo un inmueble en Severino Cobas

La entrada en vigor del nuevo PXOM rebaja a algo más de 100.000 euros el precio que se pagará a los propietarios de la edificación

A la derecha, el inmueble que adquirirá el Concello para ampliar el paseo del Lagares.

A la derecha, el inmueble que adquirirá el Concello para ampliar el paseo del Lagares. / Marta G. Brea

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Paso adelante en el Concello de Vigo para potenciar uno de los recursos naturales más notables de la ciudad como es el Paseo del Lagares, que podrá crecer un poco más en la parroquia de Lavadores al hacerse efectiva la adquisición de una parcela situada a la altura del número 69 de la rúa Severino Cobas, por la que el Concello abonará finalmente 101.090 euros, una vez que el próximo Consello de la Gerencia de Urbanismo, que tendrá lugar el martes, valide la modificación de la tasación inicial, de casi 115.000 euros, por la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el pasado mes de agosto.

El inmueble que adquirirá el Concello data de 1930 y está construido sobre una parcela con calificación de suelo rústico de protección de aguas. Consta de dos plantas y, para poder proceder a la adquisición, fue necesario resolver primero un contrato de alquiler que se había firmado en abril de 2019, recurriendo los inquilinos la decisión ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Noticias relacionadas y más

Con todo, la pareja resultó adjudicataria de otra vivienda después de que los servicios sociales del Concello vigués los derivasen al servicio de intermediación y acompañamiento social contratado a la empresa Provivienda. Ahora, puesto que se constató que el inmueble había quedado efectivamente desocupado, se toma la determinación de retomar el procedimiento incoado en febrero de 2025, una vez que la propietaria del inmueble aceptó expresamente la tasación realizada de algo más de 100.000 euros. Una vez formalizada la operación, el Concello dará de alta el inmueble en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo y tendrá vía libre para el proyecto de seguir potenciando la senda fluvial del Lagares.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  2. Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
  3. Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
  4. Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
  5. Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
  6. Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España
  7. Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
  8. Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina

El paseo del Lagares crecerá a su paso por Lavadores al adquirir el Concello de Vigo un inmueble en Severino Cobas

El paseo del Lagares crecerá a su paso por Lavadores al adquirir el Concello de Vigo un inmueble en Severino Cobas

Una cadena humana en Vigo contra el acoso y el ciberacoso escolares

La calle Rosalía de Castro, en Vigo, se convertirá en un «oasis» urbano: así se transformará

La Diputación financiará el 70% de la humanización de un tramo de la calle Rosalía de Castro de Vigo

La Diputación financiará el 70% de la humanización de un tramo de la calle Rosalía de Castro de Vigo

Revés urbanístico para una gasolinera «low cost» de Vigo: las instalaciones invaden sin permiso dos parcelas del Concello

Revés urbanístico para una gasolinera «low cost» de Vigo: las instalaciones invaden sin permiso dos parcelas del Concello

La Xunta y En Colectivo refuerzan su frente común para reclamar el rescate y la transferencia de la AP-9

La Xunta y En Colectivo refuerzan su frente común para reclamar el rescate y la transferencia de la AP-9

El Concello de Vigo apremia a Xunta y Diputación de Pontevedra para financiar la captación de vuelos: «Si el resto usa subvenciones, no podemos quedarnos fuera»

El Concello de Vigo apremia a Xunta y Diputación de Pontevedra para financiar la captación de vuelos: «Si el resto usa subvenciones, no podemos quedarnos fuera»

El Sergas prepara un plan para la «erradicación definitiva» del tabaco en el hospital Álvaro Cunqueiro

El Sergas prepara un plan para la «erradicación definitiva» del tabaco en el hospital Álvaro Cunqueiro
Tracking Pixel Contents