El paseo del Lagares crecerá a su paso por Lavadores al adquirir el Concello de Vigo un inmueble en Severino Cobas

Paso adelante en el Concello de Vigo para potenciar uno de los recursos naturales más notables de la ciudad como es el Paseo del Lagares, que podrá crecer un poco más en la parroquia de Lavadores al hacerse efectiva la adquisición de una parcela situada a la altura del número 69 de la rúa Severino Cobas, por la que el Concello abonará finalmente 101.090 euros, una vez que el próximo Consello de la Gerencia de Urbanismo, que tendrá lugar el martes, valide la modificación de la tasación inicial, de casi 115.000 euros, por la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) el pasado mes de agosto.

El inmueble que adquirirá el Concello data de 1930 y está construido sobre una parcela con calificación de suelo rústico de protección de aguas. Consta de dos plantas y, para poder proceder a la adquisición, fue necesario resolver primero un contrato de alquiler que se había firmado en abril de 2019, recurriendo los inquilinos la decisión ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Con todo, la pareja resultó adjudicataria de otra vivienda después de que los servicios sociales del Concello vigués los derivasen al servicio de intermediación y acompañamiento social contratado a la empresa Provivienda. Ahora, puesto que se constató que el inmueble había quedado efectivamente desocupado, se toma la determinación de retomar el procedimiento incoado en febrero de 2025, una vez que la propietaria del inmueble aceptó expresamente la tasación realizada de algo más de 100.000 euros. Una vez formalizada la operación, el Concello dará de alta el inmueble en el Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo y tendrá vía libre para el proyecto de seguir potenciando la senda fluvial del Lagares.