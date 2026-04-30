¿Cuál es el origen de mi vecino? Así se está acercando Vigo a los 300.000 habitantes

La fortaleza de Vigo y el camino que está transitando para lograr que los organismos oficiales certifiquen por fin que supera la barrera de los 300.000 habitantes no se entiende si en esa capacidad de retener a una gran importante de su población oriunda y de atraer continuamente a gente de otros lugares, ya sea de su entorno más próximo o del extranjero, con la inmigración cogiendo cada vez más fuerza en el padrón oficial que maneja el Concello.

Según el Instituto Nacional de Estadística, con su actualización del censo de población con datos cerrados a 1 de enero de 2025, el peso que tiene la población autóctona (esa que lleva toda la vida residiendo en Vigo) se sitúa en el 46%, muy por encima de la media estatal y un caso atípico en el norte peninsular, lo que hace que sea prácticamente como tirar una moneda al aire preguntarle a tu vecino si es un vigués de toda la vida o no.

¿Y los restantes 160.791 vigueses? El segundo colectivo mayoritario de la población de la ciudad es el conformado por aquellos vecinos procedentes de otros municipios de la provincia de Pontevedra, la gran mayoría del área metropolitana. Según el INE, hay un total de 47.713 en esta situación, lo que representa algo más del 16% del censo total.

A ese impulso que históricamente han dado los alrededores de la ciudad al padrón vigués, se ha sumado desde hace tiempo el protagonizado por los fenómenos migratorios desde el extranjero, identificando el organismo estadístico cerca de 34.000 vigueses que se asentaron en la urbe procedentes directamente de otro país, la mayoría de nacionalidad extranjera (por encima de 22.000), pero otros poseedores de la española.

Este colectivo tiene un peso ya en el censo de casi el 11,5%, por encima del que muestran los vigueses que se mudaron desde las tres restantes provincias de Galicia y de los que llegaron desde otra comunidad autónoma, dado que cada uno de estos colectivos aporta a la cifra de habitantes de Vigo alrededor de 31.000 personas, entre el 10 y el 11%. El desglose estadístico facilitado por el INE impide concretar con exactitud la residencia de otras 18.000 personas, al no constar la residencia anterior, aunque la gran mayoría de ellos sí lo hacían en España. La evolución demográfica, con cada vez menos nacimientos y más movilidad tanto interna como externa, invita a pensar que la respuesta a la pregunta del origen de un vecino será cada vez más difícil de responder.