Una madre viguesa denuncia que su hijo aparece en vídeos públicos de fútbol base en redes sociales sin su permiso

Una madre de Vigo ha mostrado su preocupación por la difusión en Instagram de imágenes y vídeos de partidos de fútbol base en los que aparecen menores sin que sus familias hayan autorizado esa publicación. Su inquietud surge tras comprobar que su hijo, de corta edad, aparece en varias grabaciones subidas a cuentas públicas gestionadas por padres de otros niños.

La mujer explica en un grupo de Facebook denominado 'Mamis y papis de Vigo', en el que los progenitores de la ciudad olívica plantean dudas e inquietudes con respecto a sus hijos, que se trata de perfiles dedicados a menores que juegan al fútbol y que, aunque son administrados por sus padres, permanecen abiertos al público. En ellos se comparten fotografías de equipo, jugadas, partidos completos o fragmentos de encuentros en los que no solo aparece el hijo de quien publica, sino también otros niños del mismo equipo y de los rivales.

«Hay algunas cuentas de menores, que las llevan sus padres, y son públicas en Instagram de niños que juegan a fútbol», relata la madre. Según explica, el problema no es que una familia grabe a su propio hijo, sino que esas imágenes acaben expuestas en una red social abierta: «Los padres suben contenido de sus hijos, fotos de equipo, grabaciones de partidos públicamente en Instagram».

«No estoy de acuerdo»

La situación le preocupa especialmente porque se trata de niños muy pequeños. «Estamos hablando de niños de 7, 8 y 9 años», señala. La madre asegura que se enteró de que su hijo aparecía en varios vídeos porque había jugado contra esos equipos en distintas ocasiones. «Mi hijo sale en varios vídeos de esas cuentas, ya que jugó contra ellos varias veces, y no estoy de acuerdo», afirma.

La mujer intentó denunciar el contenido ante Instagram, pero asegura que no encontró una opción específica para indicar que en las imágenes aparecen menores sin consentimiento de sus padres. «He denunciado a Instagram las cuentas, pero Instagram no tiene opción de que hay menores sin consentimiento», lamenta. Según explica, la respuesta de la plataforma fue que el contenido no infringía sus normas al haberlo reportado por otras vías.

Su intención, por ahora, no es judicializar el caso, sino encontrar una solución previa. «¿Alguien sabe qué se puede hacer al respecto? Sin tener que ir a poner una denuncia, claramente esa sería la última opción», plantea en ese 'post', que está teniendo numerosas reacciones de otros padres, la mayoría a favor de la postura de la mujer.

Qué dice la Ley

El caso abre de nuevo el debate sobre los límites entre grabar un partido infantil para uso familiar y difundirlo después en redes sociales. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que las imágenes tomadas por familiares en eventos escolares o similares deben limitarse a un uso doméstico, privado, familiar o de amistad, y recomienda informar previamente de esa limitación cuando se realicen grabaciones. Además, la normativa española establece una especial protección para la imagen y los datos personales de los menores. La Ley Orgánica de Protección de Datos fija en 14 años la edad a partir de la cual un menor puede prestar consentimiento para el tratamiento de sus datos, por lo que, por debajo de esa edad, corresponde a sus padres o tutores. La imagen de una persona también está protegida por la Ley Orgánica 1/1982 sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

En este tipo de situaciones, los expertos recomiendan actuar de forma gradual: guardar pruebas de las publicaciones, pedir por escrito la retirada o el pixelado del menor, comunicarlo al club o escuela deportiva y, si no hay respuesta, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. La AEPD cuenta además con un Canal Prioritario para solicitar la retirada urgente de contenidos especialmente sensibles, como imágenes sexuales o violentas, cuando su difusión pueda poner en grave riesgo los derechos de las personas afectadas.

Mientras tanto, la madre viguesa pide que se respete la privacidad de los niños que participan en estos encuentros. Su queja resume una preocupación cada vez más habitual entre familias: que el entusiasmo por compartir goles, partidos y momentos deportivos en redes no termine exponiendo públicamente a menores cuyos padres no han dado permiso.