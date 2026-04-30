La Diputación financiará el 70% de la humanización de un tramo de la calle Rosalía de Castro de Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, anunció que la institución provincial financiará el 70% de la humanización de la calle Rosalía de Castro, en el tramo comprendido entre las calles Pontevedra y República Argentina. El 30% restante lo pondrá el Concello. Es una actuación que abarcará un tramo de 110 metros de longitud y una superficie de unos 3.743 metros cuadrados. La actuación es fruto del convenio firmado entre ambas administraciones para realizar mejoras en la ciudad.

La Diputación de Pontevedra invertirá 1,7 millones de euros y el Concello de Vigo, cerca de 700.000 euros. Luisa Sánchez se reunió con vecinos para explicarles los detalles de la futura intervención: «Vamos a convertir un espacio casi vacío dedicado principalmente al tránsito en un lugar de destino en el que el objetivo es pasar tiempo». Esta remodelación responde a los nuevos modelos de sostenibilidad urbana, con más sitio para los peatones, zonas de sombra y reducción de la temperatura en verano.

La vicepresidenta provincial informó de que el personal técnico de la Diputación de Pontevedra remitió este jueves al Concello de Vigo pequeñas observaciones sobre el proyecto. Apreciaciones de carácter menor que, en todo caso, no impedirán avanzar en la tramitación del correspondiente convenio entre administraciones. Al hilo, recordó que la obra podrá comenzar en el momento que desee la administración local.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla la «transformación» de la fisonomía de la calle en este punto, optando por la igualación de pavimentos para crear una plataforma de uso compartido, por el establecimiento de un carril en cada sentido y por la sustitución del aglomerado asfáltico por hormigón desbastado con disco. Estos cambios permitirán reducir la velocidad de los vehículos, minimizar ruidos y rebajar la temperatura ambiente.

Además, se crearán nuevas zonas de sombra y lugares de encuentro ciudadano, que ganan terreno con respecto al tráfico rodado. De hecho, la superficie destinada a áreas peatonales y jardines aumenta hasta el 69% del total. La reforma, de la que Luisa Sánchez dio cuenta al vecindario de Rosalía de Castro, adaptará su geometría a los árboles existentes y creará varios espacios diferenciados.

El primero de ellos prevé la instalación de bancos y vegetación para limitar la instalación de terrazas de las cafeterías, estableciendo una barrera que libere las aceras para la circulación y estancia pública. El segundo contempla la colocación de dos grandes pérgolas circulares que darán sombra y generarán un ambiente protegido. Este punto acogerá igualmente una concentración de bancos en arco o lineales, añadiendo una mesa de reunión y disimulando la salida peatonal del estacionamiento.

Una tercera zona de estancia se formula al sol, con una idea más relajadaque consta de bancos en arco que forman un círculo en la bisagra de encuentro entre los distintos ámbitos.

Finalmente, el proyecto incluye la creación de un pequeño paseo con flores naturales en jardineras y artificiales de gran escala, a modo de parasoles, en los que se incorporan juegos de sombras con textos de Rosalía de Castro. Aquí se aprovecha la posición para captar energía solar destinada a la carga de patinetes y bicicletas eléctricas. Además, se dotará a la confluencia de las salidas del aparcamiento soterrado de un lugar de encuentro con vegetación.

Inversiones en Vigo

Luisa Sánchez mostró su satisfacción por la inversión récord que está alcanzando la Diputación de Pontevedra en Vigo, con 47 millones de euros comprometidos en los dos últimos años para actuaciones «tan importantes» como la recuperación del Teatro Cine Fraga, la reconstrucción de la bancada de Gol en el Estadio de Balaídos, la remodelación de la piscina de Teis, la creación de un gran parque de juegos en Finca Matías o la reforma de calles como San Roque, Pintor Colmeiro o Clara Campoamor, entre otras. «Una cantidad nunca vista con anterioridad», remachó.