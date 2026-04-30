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Detenido en Vigo un fugitivo reclamado por Venezuela por una supuesta estafa de más de 600.000 euros

El arrestado, que se hallaba alojado en un establecimiento de la ciudad, fue conducido a Madrid para su extradición

Un vehículo de la Policía Nacional de Vigo en una imagen de archivo

Un vehículo de la Policía Nacional de Vigo en una imagen de archivo / Policía Nacional

R. V.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a un hombre que tenía en vigor una notificación roja de Interpol, y que estaba buscado por las autoridades de Venezuela por una supuesta estafa de más de 600.000 euros.

Según han informado fuentes policiales, los hechos por los que estaba siendo buscado ocurrieron en noviembre de 2025, cuando el sospechoso ofreció los servicios de logística de su empresa y estafó a un tercero más de 637.000 euros.

El hombre extendió el engaño a otras personas, que acabaron convirtiéndose en víctimas, articulando un entramado de estafas con un funcionamiento similar a un sistema piramidal.

La detención se produjo el pasado 5 de abril, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia tuvieron conocimiento de que el hombre buscado se encontraba alojado en un establecimiento de Vigo y que sobre él pesaba una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Venezuela. Tras desplazarse al lugar, los agentes localizaron al individuo y, una vez identificado, procedieron a su arresto.

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El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales y, desde allí, conducido a Madrid para continuar con los trámites para sus extradición.

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