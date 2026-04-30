Descartan la muerte violenta del joven de 33 años hallado en una casa ruinosa en Vigo

A pesar de su avanzado estado de descomposición, la Policía Nacional ha podido identificar el cadáver hallado en la tarde de ayer miércoles en una casa okupada de Vigo, en calle Poboadores, tratándose de un varón de 33 años. Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad, no constaba denuncia de desaparición ni había signos de violencia en el cadáver.

La Policía Nacional continúa investigando el hallazgo del cuerpo de este varón, encontrado en estado de descomposición en una casa en ruinas en el barrio histórico de Vigo.

El aviso llegó a los servicios de Emergencias poco antes de las 16.00 horas de la tarde, y fueron los vecinos los que alertaron por el fuerte olor que salía de una vivienda que suele estar okupada y frecuentada por personas sin hogar, en el número 47 de la calle Poboadores, en pleno centro de la ciudad olívica. Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y del Imelga.