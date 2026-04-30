Más de una cuarta parte del impacto de la huelga médica en Galicia lo recibe el área sanitaria viguesa
Los paros obligaron a suspender 6.285 consultas, pruebas y cirugías en los tres primeros días de esta nueva semana de protestas
Otras 41 cirugías, 1.172 consultas con el especialista, 646 con el profesional de Atención Primaria y 165 pruebas diagnósticas —salvo las de laboratorio—. Es el balance de la actividad suspendida en el Área Sanitaria de Vigo en el tercer día de la nueva semana de huelga del colectivo médico, que reclama un estatuto marco propio. Sumados estos actos médicos a los que dejaron de hacerse el lunes y el martes son 6.285, el 26,4% del impacto en toda la comunidad gallega —que ascienden a un global de 23.771—.
En el conjunto de todas las protestas médicas se han suspendido 200.537 citas médicas en el conjunto de Galicia desde el mes de noviembre.
No solo es la actividad suspendida en horario de mañana —con agendas aligeradas por el Sergas en previsión de las protestas—, sino que en el Área Sanitaria de Vigo también es la paralización de la actividad que se realiza en horas extra de tarde, con la negativa de diversos servicios a operar o pasar consulta de forma autoconcertada. Entre ellos, los profesionales de anestesia, que mantiene suspendida la actividad programada vespertina desde el 9 de abril.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió este jueves «la creación de un marco de regulación propio para los médicos con una mesa de negociación vinculante». Pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acabe con estos paros. Sanidade también se sentó este jueves a hablar con el comité de huelga para resolver el bloqueo de las horas extra de tarde.
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