El «MSC Virtuosa» corona un abril con récord de cruceristas en Vigo
El puerto olívico recibió este mes 43.000 pasajeros en 16 escalas, la mayor cifra nunca registrada
El gigantesco MSC Virtuosa puso la guinda este jueves al tráfico de cruceros del mes de abril en el puerto de Vigo, que recibió 43.000 pasajeros en 16 escalas, cifras nunca antes registradas un mes de abril en el puerto vigués.
Según informó la consignataria Bergé Marítima, el MSC Virtuosa acercó a la ciudad a 4.800 pasajeros británicos y 1.680 tripulantes de mayoría asiática. El buque arribó a Vigo dentro del primer viaje de su nueva temporada europea en la que operará para el mercado británico hasta el próximo mes de noviembre.
Lo hizo en crucero de doce noches desde Southampton con escalas en Lisboa, Funchal, Las Palmas, Tenerife, Arrecife y Vigo. Con 181.541 toneladas brutas y 331 metros de eslora por 43 de manga, el MSC Virtuosa fue construido en astilleros de Saint Nazaire en 2021 y desde entonces ha pasado por Vigo en 16 ocasiones.
Ligeramente más pequeño en volumen y dimensiones que el Iona y la nave gemela de éste, el Arvia, el MSC Virtuosa integra sin embargo el trío de ases junto a los anteriores como los mayores cruceros que pasarán por Vigo en 2026. Éste sábado el Spirit of Discovery abre la agenda de mayo que contempla 13 escalas.
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