Concentración para reclamar más policías nacionales en Vigo y «mejoras urgentes» en la comisaría de Álvaro Cunqueiro

Los sindicatos policiales SUP y CEP celebraron este jueves una concentración ante la comisaría de Vigo para reivindicar el trabajo de los agentes en Vigo y Redondela y denunciar la falta de medios materiales y humanos. Según las organizaciones, la contención de la delincuencia en ambas localidades se debe al esfuerzo de los policías y no a la inversión del Ministerio del Interior, al que acusan de mantener unas condiciones «deplorables».

Los representantes sindicales critican el estado de las instalaciones policiales, con deficiencias estructurales, problemas de climatización y falta de accesibilidad, así como la escasez de recursos operativos, como vehículos patrulla. Alertan de que, en ocasiones, apenas dos coches cubren el servicio en ambas localidades, lo que, aseguran, compromete la seguridad de los agentes.

También denuncian agravios laborales, como la existencia de unidades no catalogadas —que implican diferencias salariales— y la sobrecarga de funciones por la falta de personal administrativo. A ello suman la decisión de desplazar efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Vigo a otros destinos durante el verano, como Ibiza o Algeciras, lo que, advierten, dejará a la provincia con menos capacidad operativa.

En paralelo, los sindicatos critican la política de inversión del Gobierno, señalando un trato desigual respecto a otras comunidades con policía autonómica. Asimismo, advierten del aumento de la ciberdelincuencia, que en Vigo se ha duplicado desde 2019, y denuncian la falta de personal especializado para hacerle frente. Frente a los 1.655 hechos delictivos de este tipología en 2019, en 2025 fueron más de 3.400.

Por todo ello, SUP y CEP exigen una mejora urgente de los recursos y de las condiciones laborales para garantizar un servicio policial adecuado a la ciudadanía.

Ausencia de JUPOL

JUPOL informó en un comunicado que no secundó la concentración «en primer lugar porque no ha sido invitado» a la misma por las organizaciones sindicales convocantes y «en segundo lugar no asistiría a la misma puesto que en estos momentos una de las reivindicaciones como es el reconocimiento de la profesión de riesgo en la Policía Nacional es ya una realidad» debido a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo derivada de una demanda judicial que, señalan, presentaron ellos como sindicato.

Entre otras cuestiones, este sindicato señala que el catálogo de puestos de trabajo es obsoleto «y así lo venimos reivindicando desde hace años, si bien desde JUPOL seguiremos trabajando de forma seria, rigurosa y nos reivindicaremos con todos aquellos que nos convoquen pero siendo objetivos y lejos de hacer campaña política a ningún partido, solamente para defender los derechos, las condiciones laborales de los Policías, nuestro honor y dignidad profesional», apelando a «más unión y menos división» para hacer fuerza.