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El Concello de Vigo apremia a Xunta y Diputación de Pontevedra para financiar la captación de vuelos: «Si el resto usa subvenciones, no podemos quedarnos fuera»

Abel Caballero recuerda que la promoción en destino no tendrá utilidad y exige aportaciones a tercios para los contratos de publicidad a las aerolíneas

Un avión aterrizando en Peinador.

Un avión aterrizando en Peinador. / Pablo Hernández Gamarra

Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Nuevo intento del alcalde de Vigo, Abel Caballero, de incluir a Xunta y Diputación en la ecuación que permita reforzar la oferta en el aeropuerto de Peinador. El regidor ha vuelto a insistir en que el planteamiento de los gobiernos autonómico y provincial de centrarse en la promoción en destino no tiene utilidad en el mercado actual, argumentando que los expertos aeroportuarios coinciden en que son las subvenciones a las aerolíneas mediante contratos de publicidad los que pueden atraer nuevos vuelos.

«Si los demás aeropuertos de España y Oporto lo usan, Vigo no puede quedarse fuera de ese modelo. Está muy bien decir que hay que trabajar en destino, pero la realidad es que cuando hablas con las aerolíneas te dicen lo que cuesta el vuelo y que hace falta un contrato de publicidad, todo el mundo coincide», expone Caballero, reclamando una vez más un plan de financiación a tres bandas por igual, además de censurar la oferta de la Xunta de poner 100.000 euros por vuelo y aeropuerto para la publicidad turística, «cantidades ridículas».

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Caballero apuntó que esta semana tuvo lugar en la localidad catalana de Reus un encuentro entre compañías aéreas, Aena y ayuntamientos en los que quedó claro el planteamiento que defiende, acusando a la Xunta «de pagar en Santiago y A Coruña y no hacerlo en Vigo porque lo que buscan es cerrar Peinador». Asimismo, insistió en que las prioridades de Vigo deben ser recuperar el vuelo a Londres o reforzar las conexiones con Barcelona.

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