La calle Rosalía de Castro, en Vigo, se convertirá en un «oasis» urbano: así se transformará

El proyecto de reforma de la calle Rosalía de Castro entre Pontevedra y República Argentina, que financiarán la Diputación (70%) y el Concello (30%), contempla la «transformación» de la fisonomía: se optará por la igualación de pavimentos para crear una plataforma de uso compartido, por el establecimiento de un carril en cada sentido y por la sustitución del aglomerado asfáltico por hormigón desbastado con disco. Estos cambios permitirán reducir la velocidad de los vehículos, minimizar ruidos y rebajar la temperatura ambiente.

Además, se crearán nuevas zonas de sombra y lugares de encuentro ciudadano, que ganan terreno con respecto al tráfico rodado. De hecho, la superficie destinada a áreas peatonales y jardines aumenta hasta el 69% del total. La reforma, de la que Luisa Sánchez dio cuenta al vecindario de Rosalía de Castro, adaptará su geometría a los árboles existentes y creará varios espacios diferenciados.

Infografía de la actuación. / FdV

El primero de ellos prevé la instalación de bancos y vegetación para limitar la instalación de terrazas de las cafeterías, estableciendo una barrera que libere las aceras para la circulación y estancia pública. El segundo contempla la colocación de dos grandes pérgolas circulares que darán sombra y generarán un ambiente protegido. Este punto acogerá igualmente una concentración de bancos en arco o lineales, añadiendo una mesa de reunión y disimulando la salida peatonal del estacionamiento.

Otra recración de la humanización. / FdV

Una tercera zona de estancia se formula al sol, con una idea más relajadaque consta de bancos en arco que forman un círculo en la bisagra de encuentro entre los distintos ámbitos.

Finalmente, el proyecto incluye la creación de un pequeño paseo con flores naturales en jardineras y artificiales de gran escala, a modo de parasoles, en los que se incorporan juegos de sombras con textos de Rosalía de Castro. Aquí se aprovecha la posición para captar energía solar destinada a la carga de patinetes y bicicletas eléctricas.

Otra infografía de la actuación prevista en Rosalía de Castro. / FdV

Además, se dotará a la confluencia de las salidas del aparcamiento soterrado de un lugar de encuentro con vegetación. Es una actuación que abarcará un tramo de 110 metros de longitud y una superficie de unos 3.743 metros cuadrados. La actuación es fruto del convenio firmado entre ambas administraciones para realizar mejoras en la ciudad. Su presupuesto es de 1,7 millones de euros.