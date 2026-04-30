La calle Real de Vigo sumará seis pisos de protección con la recuperación de un edificio del año 1900

El comité ejecutivo del Consorcio Casco Vello de Vigo (participado en un 90% por la Xunta y en un 10% por el Concello) validó hoy la compra del inmueble situado en el número 20 de la calle Real, con fachada también hacia el 41 de Teófilo Llorente, para su restauración destinada a la construcción de vivienda de protección autonómica. Serán cuatro apartamentos de un dormitorio, dos viviendas tipo dúplex y dos bajos comerciales con una superficie total construida de 745 metros cuadrados.

El edificio, que está totalmente demolido y en la actualidad solo se mantiene la fachada de la calle Real, fue construido en el año 1900. El acuerdo del comité ejecutivo del organismo autónomo fue celebrado por la delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello, Ana Ortiz. Destacó que este paso permitirá «continuar con el trabajo de recuperación» del barrio histórico de la ciudad, pero también con el objetivo de «ofrecer vivienda a la ciudadanía» viguesa.

Añadió que «el trabajo hecho durante los últimos 20 años va a tener continuidad». «Nuestro compromiso es firme y vamos a seguir en esta línea para que el Casco Vello tenga una rehabilitación integral en el menor tiempo posible y también aporte nuevas viviendas para nuevos vecinos», señaló la presidenta del organismo.

Plan de Actuación 2026/2030

Ortiz recordó que, el pasado otoño, el Consorcio aprobó tanto su Plan de Actuación 2026-2030 como el convenio entre administraciones y el Plan de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) 2026. El Plan de Actuación aprobado por unanimidad marca las pautas de rehabilitación que llevará a cabo el organismo durante el próximo lustro.

Un total de 25 inmuebles, entre los que está el de la calle Real número 20, son calificados como objetivo de actuación prioritaria y otros 20 edificios más integran una lista de actuación secundaria para dotar al plan de flexibilidad.

Además, el plan contará con una inversión de un total de 15,1 millones de euros, que será financiada mediante ingresos por venta de inmuebles, transferencias de capital de los entes consorciados e ingresos corrientes.