Educación
Una cadena humana en Vigo contra el acoso y el ciberacoso escolares
Más de una veintena de colegios de la ciudad participaron en esta acción organizada por Foanpas
Una cadena humana para frenar el acoso y el ciberacoso escolares. Fue la acción propuesta por la Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais do Alumnado de Vigo e Comarca (Foanpas) dirigida a poner el foco en un problema que afecta a la salud mental de los más jóvenes y, en ocasiones, deriva en malestar físico y emocional, absentismo o escenarios más graves. Participaron más de una veintena de centros de Primaria de la ciudad con el objetivo de levantar la voz contra esta lacra, que, lamentablemente, forma parte de nuestro día a día.
La presidenta de Foanpas, Iria Salvande, señala que, antes, destacaba más el «matón de clase», que «acosaba ou pegaba a un compañeiro ou compañeira». «O alumnado detéctao enseguida e denúnciao», apunta. Ahora, las pantallas han ganado protagonismo frente a este tipo de episodios en persona. «Hai moito ciberacoso. Queremos que o alumnado entenda o problema das redes sociais, que entenda que non se sabe en moitas ocasións quen está detrás dun teléfono. Pode ser un compañeiro de clase, pero tamén alguén maior», reflexiona.
Salvande explica que el ciberacoso se registra más en los institutos: la mayoría de los estudiantes de primero de la ESO a segundo de Bachillerato ya disponen de móviles. Traslada la importancia de las campañas de sensibilización puestas en marcha por Foanpas y demás acciones para hacer entender a los jóvenes y al profesorado la necesidad de denunciar situaciones de este tipo, pero reclama trabajadores sociales, psicólogos o psicopedagogos en los centros escolares. «Cremos que é imprescindible», comenta.
«Non existe un día contra o acoso escolar, polo que decidimos facer isto nós»
Indica que ningún colegio o instituto público de la provincia, «e, seguramente, tampouco de Galicia», cuenta con estas figuras. «Antes, os protocolos de suicidio abríanse en Secundaria e, agora, xa en Primaria. É imposible que un orientador ou orientadora poida asumir esta tarefa. O acoso ten consecuencias na saúde mental da persoa, así como na súa evolución. Cremos que a administración non está poñendo os recursos necesarios para atallar este problema», asevera antes de indicar que el ciberacoso se da en WhatsApp, pero también en Instagram o Snapchat.
Salvande añade que el ciberacoso también aparece cuando un menor no dispone de teléfono móvil por decisión de la familia y es aislado por sus compañeros. Precisa que, por todos estos motivos, es necesario organizar actividades como la cadena humana. «Non existe un día contra o acoso escolar, polo que decidimos facer isto nós. A idea é que se sumen os institutos o ano que vén e establecer esta data para protestar contra esas situacións. É necesario que os pais e as nais se tomen en serio este tema e controlen o que fan os seus fillos e fillas», expone.
Foanpas considera que el acceso al teléfono móvil debe efectuarse entre los 15 y los 16 años. «É mellor que se retrase o maior tempo posible», apostilla. Asegura que su uso en exceso ya está provocando problemas de atención, de comprensión lectora y de interacción con sus iguales. «Fixemos unha xornada á que viñeron neurólogos, psicólogas e psicopedagogos e explicaron que o uso do móbil por parte de nenos pequenos é comparable a darlles unha botella de whisky. O móbil funciona exactamente igual para o cerebro», alerta.
