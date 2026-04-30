El alumnado con necesidades educativas se «cae» de Bachillerato: el porcentaje se reduce en casi un 25% respecto a la ESO

Contar con un apoyo en el aula, como profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL) o adaptaciones curriculares individualizadas (ACI), es fundamental para el alumnado con necesidades específicas, tanto especiales (NEE) como de apoyo educativo (NEAE). En la ESO, son un recurso más que habitual, en mayor o menor medida, pero esto deja de ser una realidad cuando el estudiante pasa a Bachillerato. Tal es la complejidad que muchas veces supone para ellos, que el porcentaje de alumnos con trastornos de conducta, de aprendizaje, dificultad de comunicación o discapacidad intelectual o motora solo representa el 9% del total (tres puntos más que hace dos años) en esta etapa postobligatoria.

Un 34,4% en ESO

Así lo pone de manifiesto las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte correspondientes al curso 2024/2025. En Vigo y resto de puntos de la provincia hay 2.521 estudiantes de la ESO diagnosticados con necesidades educativas especiales: desde trastornos de conducta, dificultad de comunicación y lenguaje a alumnado TEA o con alguna discapacidad intelectual, motor, visual o auditiva. A ellos, hay que sumarle otros 6.108 casos de niños y niñas que requieren de apoyo educativo por altas capacidades, incorporación tardía o trastornos de aprendizaje y atención. En total son 8.629 escolares de los 25.037 matriculados en la Educación Obligatoria Secundaria, representando un 34,4%.

Solo un 9% en Bachillerato

Una etapa educativa superior, Bachillerato, que si bien recordemos no es obligatoria, registra un porcentaje muy inferior de estudiantes con necesidades educativas: son 1.166 de un total de 12.425 matriculados en Vigo y otros puntos de la provincia, esto es un 9%.

Adaptación curricular

¿Por qué esta caída? La ausencia de recursos tras el paso de la ESO a Bachillerato provoca que estos alumnos se decanten por otras modalidades de enseñanza como la Formación Profesional o por acceder directamente al mercado laboral una vez obtenido el graduado escolar. En el caso de la ESO, para estos alumnos, resulta muy importante las Adaptaciones Curriculares Individualizadas, modificaciones en los objetivos, contenidos, metodología y evaluación para estos alumnos NEE que no pueden ser cubiertas con la enseñanza ordinaria. Y es que todas estas cifras se corresponden a estudiantes con necesidades educativas específicas matriculados en colegios ordinarios.

La comunidad gallega se encuentra el frente de esta tendencia, siendo una de la que más aboga por la matriculación de alumnos NEE y NEAE, que según estas últimas estadísticas representan el 19,9% del total del estudiantado gallego.