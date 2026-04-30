Abel Caballero exige a Alfonso Rueda explicaciones por sus «mentiras» sobre los plazos del AVE Vigo-Oporto

Abel Caballero volvió este jueves a la carga contra Alfonso Rueda y la Xunta por su posición sobre el AVE Vigo-Oporto, un proyecto en el que el alcalde de Vigo sitúa ahora el foco del retraso en el lado portugués. El regidor reclamó explicaciones al presidente gallego por las «mentiras» que, a su juicio, sostuvo y firmó en relación con los plazos de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Galicia y el norte de Portugal.

En declaraciones remitidas a los medios, Caballero sostuvo que a día de hoy ya no hay margen para mantener el relato que, según denunció, defendió la Xunta en los últimos meses. El alcalde asegura que el Gobierno luso ha dejado claro que su prioridad es el eje de alta velocidad entre Lisboa y Oporto, y que la prolongación hasta la frontera con Galicia no será una realidad «ni siquiera antes del año 2039».

El regidor enmarca esa constatación como una enmienda total a la posición que Rueda mantuvo en un acto celebrado en diciembre de 2024, en el que, acompañado por el conselleiro Diego Calvo y por responsables portugueses, defendió que Portugal sí estaba cumpliendo y urgió al Gobierno español a concretar plazos para una conexión en 2030.

Para Caballero, la evolución de los hechos desmonta por completo aquella tesis. «¿Y ahora qué dice?», se preguntó este jueves al referirse al presidente de la Xunta, después de que las autoridades portuguesas hayan admitido que su prioridad sigue siendo el tren Oporto-Lisboa y no la salida hacia Galicia.

«Firmó que el Gobierno portugués iba bien»

El alcalde fue especialmente duro al recordar que en julio de 2024 Rueda rubricó el manifiesto de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional Norte, en el que, según denunció, se sostenía que faltaban avances por parte española para equilibrar lo ya planteado por Portugal. «En suma, firmó que el Gobierno portugués iba bien en el tren y que el que no avanzaba era el Gobierno español», reprochó Caballero.

A partir de ahí, el regidor insistió en que la realidad actual deja sin sustento aquella posición. «¿Y ahora qué dice? Si el Gobierno portugués ni siquiera empezó la parte suya del Oporto-Vigo, ni siquiera la empezó. Ni siquiera tienen anteproyectos, no hicieron nada. ¿Y ahora qué dice Rueda de estas mentiras que firmó y que dijo?», proclamó.

Caballero fue más allá y vinculó esa postura de la Xunta a un intento de desviar el debate sobre la alta velocidad en Vigo. Según sostuvo, Rueda buscaba evitar reconocer que la ciudad sigue sin conexión de alta velocidad con Madrid por decisiones tomadas en anteriores etapas del Gobierno central. «Rueda quería evitar tener que reconocer que Vigo no tiene tren de alta velocidad a Madrid porque Aznar le dejó sin él, y porque Rajoy le dejó sin él», afirmó.

Defensa de Cerdedo y del papel del Ministerio

Frente a sus críticas a la Xunta, el alcalde volvió a reivindicar el papel del actual Ejecutivo central en la recuperación del proyecto del AVE a Madrid por Cerdedo, una infraestructura que considera estratégica para la ciudad. En esa línea, aseguró que con la llegada de Pedro Sánchez se reactivó ese plan y defendió que el Ministerio está atendiendo correctamente sus reclamaciones.

«El Ministerio está respondiendo bien», señaló Caballero, antes de remarcar que todos los desarrollos vinculados a esa conexión siguen, a su juicio, «en tiempo y forma» y tardarán «lo que técnicamente tenga que tardar».

En cuanto al enlace ferroviario con Portugal, el alcalde reiteró que se trata de una actuación de gran importancia y que acabará ejecutándose, pero insistió en que el problema hoy está al otro lado de la frontera. «El tren de Vigo a Oporto es una gran acción que se hará, pero desafortunadamente, Portugal no puede apurar», concluyó.