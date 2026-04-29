Estación autoservicio
Vigo sumará una nueva gasolinera «low-cost» cerca del Cunqueiro
El proyecto añade un poste de aire y agua para neumáticos y un punto de recarga para vehículos eléctricos
La cadena Plenergy tendrá una nueva gasolinera low-cost desatendida en Vigo. La instalación se ubicará en dos parcelas (2.400 m2) que dan hacia la Estrada Clara Campoamor y la calle Ramiro Pascual, en Beade, justo enfrente de la estación de servicio de Repsol, cerca del Hospital Álvaro Cunqueiro. La ciudad sumará otro punto de repostaje de bajo coste: hay en torno a una veintena, cinco de ellas, de la antigua Plenoil.
El establecimiento funcionará como unidad de suministro desatendida y podrá operar las 24 horas. El sistema permitirá el repostaje y el pago sin personal presencial, aunque los responsables indican que también podría trabajar en régimen atendido al disponer de medios para ello. La instalación quedará conectada a un centro de control remoto para supervisión, atención de incidencias y emergencias.
La futura estación de servicio ofrecerá dos carburantes para automóviles: gasolina SP-95 y gasóleo A. El proyecto contempla tres surtidores multiproducto sobre tres isletas de repostaje, además de terminales de pago con aceptación de efectivo, tarjetas bancarias u otros sistemas electrónicos. También incluirá cartelería informativa sobre uso, incidencias y medidas de seguridad.
El suministro de combustible se apoyará en dos depósitos enterrados e independientes, cada uno con capacidad para 60.000 litros. Uno se destinará a gasóleo y otro a gasolina sin plomo. La memoria recoge sistemas de detección de fugas, protección frente a accesos no autorizados y dispositivos automáticos de extinción de incendios en las zonas de surtidores.
La parcela contará además con una marquesina rectangular de 280 metros cuadrados para cubrir la zona de repostaje y con una edificación auxiliar de 19,84 metros cuadrados. Ese módulo incorporará dos cuartos técnicos, aseo accesible y zona de pago. El proyecto añade un poste de aire y agua para neumáticos y un punto de recarga para vehículos eléctricos.
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