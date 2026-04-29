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Vigo sumará una nueva gasolinera «low-cost» cerca del Cunqueiro

El proyecto añade un poste de aire y agua para neumáticos y un punto de recarga para vehículos eléctricos

Ubicación de la futura estación de Plenergy en Beade, cerca del Cunqueiro.

Ubicación de la futura estación de Plenergy en Beade, cerca del Cunqueiro.

Borja Melchor

La cadena Plenergy tendrá una nueva gasolinera low-cost desatendida en Vigo. La instalación se ubicará en dos parcelas (2.400 m2) que dan hacia la Estrada Clara Campoamor y la calle Ramiro Pascual, en Beade, justo enfrente de la estación de servicio de Repsol, cerca del Hospital Álvaro Cunqueiro. La ciudad sumará otro punto de repostaje de bajo coste: hay en torno a una veintena, cinco de ellas, de la antigua Plenoil.

El establecimiento funcionará como unidad de suministro desatendida y podrá operar las 24 horas. El sistema permitirá el repostaje y el pago sin personal presencial, aunque los responsables indican que también podría trabajar en régimen atendido al disponer de medios para ello. La instalación quedará conectada a un centro de control remoto para supervisión, atención de incidencias y emergencias.

La futura estación de servicio ofrecerá dos carburantes para automóviles: gasolina SP-95 y gasóleo A. El proyecto contempla tres surtidores multiproducto sobre tres isletas de repostaje, además de terminales de pago con aceptación de efectivo, tarjetas bancarias u otros sistemas electrónicos. También incluirá cartelería informativa sobre uso, incidencias y medidas de seguridad.

Ubicación de la futura gasolinera de Plenergy en Beade.

Ubicación de la futura gasolinera de Plenergy en Beade. / FdV

El suministro de combustible se apoyará en dos depósitos enterrados e independientes, cada uno con capacidad para 60.000 litros. Uno se destinará a gasóleo y otro a gasolina sin plomo. La memoria recoge sistemas de detección de fugas, protección frente a accesos no autorizados y dispositivos automáticos de extinción de incendios en las zonas de surtidores.

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La parcela contará además con una marquesina rectangular de 280 metros cuadrados para cubrir la zona de repostaje y con una edificación auxiliar de 19,84 metros cuadrados. Ese módulo incorporará dos cuartos técnicos, aseo accesible y zona de pago. El proyecto añade un poste de aire y agua para neumáticos y un punto de recarga para vehículos eléctricos.

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