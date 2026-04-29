Vigo pierde 200 anuncios de viviendas turísticas entre verano e invierno
Los expertos señalan el nuevo registro único como principal motivo
Consulta aquí el mapa por barrios
Los visitantes que vengan a Vigo a pasar el puente de mayo todavía tienen dónde elegir entre las más de mil viviendas turísticas que se anuncian en plataformas. La mayoría de opciones se concentran en barrios donde la tensión es alta y la existencia de este tipo de alojamientos ya roza el 10% sobre el total.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a elaborar en 2020 un registro experimental con el que, a través de un web scraping (una técnica de rastreo), localiza todos los anuncios de viviendas turísticas que hay en el país. Los microdatos por secciones censales muestran que en Vigo desaparecen 200 entre la época estival e invernal.
Zonas de alta concentración como Samil pierden hasta 20 entradas en las plataformas en cuestión de meses. En el centro ocurre lo propio, aunque a la inversa. La manzana que va desde el Berbés hasta Policarpo Sanz acumula 73 anuncios y 312 plazas en noviembre, mientras que en mayo son un 15% menos.
Viviendas turísticas por sección censal en Vigo
Pero, ¿por qué los anuncios viene y van? Hay varias casuísticas que explican las variaciones. Desde el 2025 las comunidades de propietarios pueden votar para que se prohíban los pisos turísticos. Se necesita al menos un 60% de los votos, aunque no solo cuentan las personas, sino también las cuotas de participación.
Además, el 1 de julio del mismo año se puso en marcha el sistema de la «ventanilla única de registro». Esta obliga a censar oficialmente las viviendas como turísticas para que reciban un número con el que después ya pueden anunciarse. Hasta la medida era complejo controlar los fraudes y, desde que se aprobó, decenas de miles fueron rechazadas. En esta línea, Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo, cree que es el mayor control de ofertas no legales la causa de que los anuncios bajen de mayo a noviembre.
Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), también observa el registro único obligatorio como el principal motivo. «Para poder publicarse en plataformas online con pasarela de pago es necesario cumplir con una serie de requisitos y disponer de un número, algo que no todas las propiedades pueden conseguir fácilmente», explican. Entre esas exigencias figuran trámites administrativos complejos o la correcta inscripción de la vivienda.
Como consecuencia, «muchos propietarios dejan de anunciarse en estas plataformas, pero eso no significa que dejen de operar». En este sentido, advierten que «pueden seguir comercializando sus viviendas por otras vías, fuera de las plataformas tradicionales». También suma la fidelidad: «Hay propietarios que repiten cada año con los mismos clientes, por lo que no necesitan visibilidad online».
El segundo factor, dice, es el endurecimiento normativo en algunas ciudades. «En zonas con restricciones municipales más estrictas, como Santiago, hay propietarios que directamente no pueden cumplir la normativa», apuntan. En estos casos, «no tienen más opción que retirar sus anuncios y cesar la actividad», concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- Un grupo de turistas se saltan la ordenanza y cocinan con una gran olla en el merendero de la playa de Samil
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Vigo desvela la novena actuación de los conciertos de Castrelos: «Será una impresionante puesta en escena»
- Pierde el control de su coche, golpea a otro vehículo, atraviesa una acera y cae por un desnivel en el centro de Vigo
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
- Lula Goce pinta en Baiona el mural más grande de España