Vigo pierde 200 anuncios de viviendas turísticas entre verano e invierno

Los visitantes que vengan a Vigo a pasar el puente de mayo todavía tienen dónde elegir entre las más de mil viviendas turísticas que se anuncian en plataformas. La mayoría de opciones se concentran en barrios donde la tensión es alta y la existencia de este tipo de alojamientos ya roza el 10% sobre el total.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a elaborar en 2020 un registro experimental con el que, a través de un web scraping (una técnica de rastreo), localiza todos los anuncios de viviendas turísticas que hay en el país. Los microdatos por secciones censales muestran que en Vigo desaparecen 200 entre la época estival e invernal.

Zonas de alta concentración como Samil pierden hasta 20 entradas en las plataformas en cuestión de meses. En el centro ocurre lo propio, aunque a la inversa. La manzana que va desde el Berbés hasta Policarpo Sanz acumula 73 anuncios y 312 plazas en noviembre, mientras que en mayo son un 15% menos.

Viviendas turísticas por sección censal en Vigo

Pero, ¿por qué los anuncios viene y van? Hay varias casuísticas que explican las variaciones. Desde el 2025 las comunidades de propietarios pueden votar para que se prohíban los pisos turísticos. Se necesita al menos un 60% de los votos, aunque no solo cuentan las personas, sino también las cuotas de participación.

Además, el 1 de julio del mismo año se puso en marcha el sistema de la «ventanilla única de registro». Esta obliga a censar oficialmente las viviendas como turísticas para que reciban un número con el que después ya pueden anunciarse. Hasta la medida era complejo controlar los fraudes y, desde que se aprobó, decenas de miles fueron rechazadas. En esta línea, Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada en la Universidade de Vigo, cree que es el mayor control de ofertas no legales la causa de que los anuncios bajen de mayo a noviembre.

Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), también observa el registro único obligatorio como el principal motivo. «Para poder publicarse en plataformas online con pasarela de pago es necesario cumplir con una serie de requisitos y disponer de un número, algo que no todas las propiedades pueden conseguir fácilmente», explican. Entre esas exigencias figuran trámites administrativos complejos o la correcta inscripción de la vivienda.

Como consecuencia, «muchos propietarios dejan de anunciarse en estas plataformas, pero eso no significa que dejen de operar». En este sentido, advierten que «pueden seguir comercializando sus viviendas por otras vías, fuera de las plataformas tradicionales». También suma la fidelidad: «Hay propietarios que repiten cada año con los mismos clientes, por lo que no necesitan visibilidad online».

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El segundo factor, dice, es el endurecimiento normativo en algunas ciudades. «En zonas con restricciones municipales más estrictas, como Santiago, hay propietarios que directamente no pueden cumplir la normativa», apuntan. En estos casos, «no tienen más opción que retirar sus anuncios y cesar la actividad», concluye.