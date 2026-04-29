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Vigo perderá el tren directo con A Coruña durante 40 días este verano

La reforma de la estación de San Cristóbal en la ciudad herculina obligará al transbordo por carretera hasta Santiago

Del 5 al 25 de junio afectará solamente a los regionales, mientras que en la segunda fase hasta el 10 de julio el cierre será total

Tren de Media Distancia entre A Coruña y Vigo en las vías de la estación de San Cristóbal, actualmente en obras

Tren de Media Distancia entre A Coruña y Vigo en las vías de la estación de San Cristóbal, actualmente en obras / V. Currás

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Se multiplican los problemas para la movilidad en Galicia. Más allá del retorno de las incidencias, cancelaciones y retrasos en el Eje Atlántico, la línea de Media Distancia más utilizada de todo el país vivirá en los próximos meses una situación anómala pero necesaria para poder seguir creciendo. Desde el viernes 5 de junio hasta el viernes 10 de julio no será posible viajar de forma directa por tren entre Vigo y A Coruña. Las obras de renovación de la estación de San Cristóbal en la ciudad herculina han obligado a Renfe a activar un Plan Alternativo de Transporte (PAT) para garantizar la movilidad por los cortes programados por Adif.

Esta situación provocará la necesidad de realizar transbordo en Santiago de Compostela del tren al autocar y viceversa. De esta manera los tiempos de viaje aumentarán en el desplazamiento total, dado que el ferrocarril emplea entre 29 y 45 minutos para los 60,7 kilómetros que les separan. En el caso del viaje por carretera es de unos 44 minutos y 72 kilómetros a los que habrá que sumar la espera para pasar de un medio de transporte al otro. Esta situación afectará al resto de estaciones intermedias como Redondela, Pontevedra, Ourense o Vilagarcía de Arousa, entre otras.

Viajeros en tren entre Vigo, Santiago y A Coruña

Viajeros en tren entre Vigo, Santiago y A Coruña / Simón Espinosa

En los últimos años la relación entre las dos primeras ciudades de Galicia ha disparado sus viajeros pese a la falta de nuevas frecuencias. El encarecimiento de los peajes de la AP-9 o de los combustibles ha hecho que entre Urzáiz y San Cristóbal se registraran 616.018 viajeros, casi el triple que hace una década.

Este corte obligado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias constará de dos fases con distintos niveles de afección. la primera, del 5 al 25 de junio, se limitará a los trenes regionales Vigo-A Coruña operados con material diésel. De esta manera continuarán circulando los S-121 con hasta 560 plazas en su interior en el final del curso universitario o San Juan. A partir del día 26 la interrupción será total para AVE, Avlo, Avant, Media Distancia y Regional. Así, los miles de viajeros diarios hacia el resto de Galicia o Madrid deberán iniciar o finalizar su recorrido en los autobuses fletados por Renfe.

Corte total hacia norte y este

Durante ambas fases el corte será total para los regionales que conectan A Coruña con Ferrol y Lugo. En ambos casos se realizará el transporte por carretera hasta Betanzos-Infesta, donde continuarán hacia norte y este de la comunidad por ferrocarril. Desde la operadora pública informan que «igual que en la fase anterior, por necesidades operativas de situación de material rodante, los primeros servicios de la mañana del 11 de julio también pueden verse modificados», explican.

Facilidades al viajero y cambios sin coste

Renfe recuerda que los transbordos por carretera pueden llevar consigo un aumento en los tiempos de viaje, así como cambios en los horarios de salida/llegada, adaptándolos también a las paradas intermedias.

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Por ello, la compañía recomienda consultar los horarios con antelación además de activar los cambios y anulaciones sin coste para todos aquellos viajeros que prefieran modificar su viaje. Los billetes y toda la información estarán disponibles en breve en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com

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