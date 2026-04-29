Vigo instala otro radar más moderno en el túnel de Beiramar y activará los tres al mismo tiempo para reforzar la seguridad

El túnel de Beiramar no solo es una de las arterias del tráfico sin las que la circulación en Vigo colapsaría. Es también un punto clave en materia de seguridad por el que circulan cada día unos 40.000 conductores. De hecho, en los últimos años se han ejecutado importantes mejoras. Desde esta semana suma otra con la que la Concejalía de Tráfico y la Policía Local buscarían proteger todavía más a los conductores disuayéndoles de que pisen el acelerador por encima de los 50 km/h y evitar así graves accidentes como los que ocurrieron años atrás, algunos incluso mortales.

Los conductores que han circulado hoy por el túnel de Beiramar se han topado con una sorpresa a la altura de la salida y entrada desde la rotonda de «La Paellera». La vieja cabina del radar de velocidad ya no estaba hoy. En su lugar, una caja más estilizada y moderna se levanta en el mismo lugar con el cristal apuntando hacia Teis. Se instaló la pasada noche y se activará en cuestión de días (finalmente enfocará hacia O Bebés, con lo que todavía habrá cambios).

Según ha podido saber este periódico, se trata de un nuevo radar más moderno que el que funcionaba hasta ahora en ese punto. Un cinemómetro que, al igual que el que se instaló en la salida hacia Sanjurjo Badía, no solo es más preciso, sino que permite también tomar dos fotografías por cada vehículo infractor o controlar los excesos de velocidad en ambas direcciones, algo que, según fuentes policiales, no podía hacer el que había hasta ahora en este punto, más antiguo.

Tres radares al mismo tiempo

Este cambio supone, además, que a partir de las próximas semanas los tres puntos de control de velocidad del túnel de Beiramar estarán siempre activos, ya que el radar que se utilizaba en la cabina que se ha cambiado ahora, se desplazará a la antigua que se ubica en el otro extremo del túnel de Beiramar, hacia O Berbés, con lo que, por primera vez, funcionarán al mismo tiempo los tres.

Antiguamente, la Policía Local alternaba sus radares por varias de las cabinas blancas (llegó a haber hasta 11) que había en la ciudad. Las tres del túnel de Beiramar incluidas. Por ello, en el subterráneo había entre una y dos cabinas con cinemómetro en su interior, pero nunca las tres al mismo tiempo.

Cabinas más llamativas

En los últimos años el Concello de Vigo inició un cambio y modernización de algunos de los radares de la ciudad. Además, desde hace ya bastantes años, los activó para que pudieran multar en ambos sentidos de circulación, es decir, aunque están enfocados en una dirección, captan también los excesos de velocidad de los infractores que van de frente y fotografían sus matrículas delanteras cuando superan el límite de velocidad.

Desde 2022 la Policía Local ha incorporado tres radares del modelo Multaradar C que son los que están sobre un báculo de forma permanente en la avenida Clara Campoamor, en la salida hacia Teis del túnel de Beiramar y en la avenida de Europa. En los tres casos sustituyeron a antiguas cabinas blancas que había en el mismo lugar o cerca.

El Concello ha reparado y señalizado algunas de las viejas cabinas blancas de radar, como la de la avenida de Castrelos. / Alberto Blanco

Luego, a mayores, por la ciudad permanecen todavía algunas de las antiguas cabinas blancas por las que la Policía Local alternaba su radares móviles y que en las últimas semanas ha reformado y pintado para alertar a los conductores de la existencia de un punto de control de velocidad, como la de la avenida de Castrelos (en la imagen sobre estas líneas) o en la avenida de Samil, ambas actualmente con radar fijo en su interior.

Algunas de esas cabinas blancas simplemente se han mantenido de forma disuasoria. De hecho, hace tiempo que algunas tienen las lentes rotas, como la de la avenida de Europa. Otras han desaparecido temporalmente, como la más próxima al hospital Álvaro Cunqueiro. En este último caso, por las obras de humanización que se están realizando en la avenida Clara Campoamor. Además, estos cinemómetros para el control de la velocidad que se alternan por las cabinas (principalmente Castreslo, Samil y Clara Campoamor) se utilizan también dos coches camuflados.

¿Qué radares están activos en la ciudad de Vigo?

Vista del radar de velocidad instalado en la avenida Clara Campoamor de Vigo. / Marta G. Brea

Al margen de las calibraciones o problemas puntuales que puedan tener los cinemómetros de la Policía Local de Vigo y que exigen retirarlos de forma puntual, actualmente en la ciudad estarían operatixos XX radares

Los más modernos, al que se suma el nuevo del túnel de Beiramar, están en:

Túnel de Beiramar (salida hacia Teis). Túnel de Beiramar (zona central). Avenida de Europa. Avenida Clara Campoamor.

A estros cinemómetros, hay que sumar actualmente otros tres antiguos que quedarán (al menos por el momento), fijos en:

5. Túnel de Beiramar (cabina blanca en el extremo de O Berbés).

6. Avenida de Castrelos (se alterbana con la cabina de Clara Campoamor que se ha suprimido temporalmente por obras).

7. Avenida de Samil (se alternaba con la antigua de la avenida de Europa que ya no se utiliza).

A todos estos radares fijas hay que sumar los de los dos coches camuflados de la Policía Local.