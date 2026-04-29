La UVigo premia a la Fundación Mujeres por África y a Bicos de Papel

La UVigo reconoce la generosidad, sacrificio, coraje y altruismo de la Fundación Mujeres por África y la asociación Bicos de Papel. El Consello Social les hizo entrega de sus Premios Humana, en el ámbito internacional y nacional, durante un acto celebrado en el edificio Redeiras.

El jurado de los galardones, que alcanzan su sexta edición, reconoce la labor continuada de promoción del liderazgo femenino, la igualdad de género y el desarrollo sostenible de la Fundación Mujeres por África, así como el refuerzo de la emancipación económica y social de las mujeres a través de sus programas educativos y de formación.

María Fernández, Manuel Reigosa, Juan Algar y Beatriz Santacruz / Duvi

En el caso de Bicos de Papel, el jurado subraya su apoyo integral a familias y menores diagnosticados con enfermedades oncológicas, ofreciendo cursos sociales, psicológicos, educativos y acompañamiento emocional.

Durante el acto, el rector Manuel Reigosa expresó, tras lamentar los «holocaustos» que se estás produciendo hoy en día, que la UVigo «debe alumear o mundo e as cousas como son» y animó a trabajar juntos y en red «para parar o que vén».

Representantes de la junta directiva de Bicos de Papel con Ernesto Pedrosa. / Duvi

Por su parte, la vicerrectora de Extensión Universitaria, Susana Reboreda, destacó el compromiso del Consello Social con estos premios «por acadar un mundo máis xusto e sostible», además de apuntar que muestra a la UVigo como «un activo sensibilizado que contribúe á construcción dun mundo máis xusto, solidario e equilibrado».

Ernesto Pedrosa, presidente del Consello Social, se refirió al «mérito indubidable» de los premiados, así como a su «potencia de pensamento positivo» frente a «espazos infranqueables e ameazantes».

El acto fue amenizado por varias integrantes de la Orquesta Clásica de Vigo. / Duvi

Juan Algar, director general de la Fundación Mujeres por África, y Beatriz Santacruz, coordinadora del área de Educación y del programa Learn Africa, agradecieron el premio y el apoyo de la UVigo a través de dos becas para cursar el máster en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental. Y Mila Martínez, presidenta de Bicos de Papel, reconoció el trabajo de voluntariado que están realizando una veintena de alumnos de la UVigo en la asociación.

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Durante el acto, que fue amenizado por integrantes de la Orquesta Clásica de Vigo, también se entregaron los premios a las mejores tesis y trabajos fin de grado en materia de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).