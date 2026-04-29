La población de Vigo, una de las más apegadas de España: la ciudad supera claramente la media estatal de vecinos autóctonos

Afición o inclinación hacia alguien o algo. Así define la Real Academia Española (RAE) apego, una palabra que podría definir muy bien a la ciudad de Vigo si se atiende a la nueva actualización del Censo de Población que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE), que analiza la composición poblacional de más de 150 municipios españoles desde la óptica del año de llegada de los habitantes a esa localidad. Según esos datos, Vigo es la vigésimo quinta urbe del Estado en la que tienen un mayor peso en el padrón los vecinos que han pasado toda su vida en el mismo ayuntamiento, con un total de 134.944 personas en esa situación, lo que supone prácticamente el 46% del censo total (295.735 habitantes), 11 puntos por encima de la media española.

Esta proporción de vecinos autóctonos no resiste comparación en el norte peninsular, puesto que todos los municipios en los que el peso de esa población enraizada a sus orígenes es superior al que muestra la ciudad olívica se sitúan principalmente en Andalucía, pero también en otros puntos muy alejados como Murcia o Extremadura, así como en las Islas Canarias. Encabeza este particular ranking el municipio andaluz de Sanlúcar de Barrameda (con un 67,6% de vecinos que siempre han vivido en el mismo sitio), mientras que destacan también otros como Córdoba (57,1%), Murcia (54%) o Sevilla (50%).

A nivel gallego, en consecuencia, Vigo se sitúa claramente a la cabeza y muestra una composición demográfica muy diferente, por ejemplo, con A Coruña, donde apenas el 33,6% de su censo lo nutren vecinos que nunca cambiaron de ciudad desde su nacimiento, aunque la diferencia es todavía más abultada con la otra ciudad del sur de Galicia, porque Ourense sitúa el peso de este colectivo en el 31,6%. Tanto Santiago como Lugo, por su parte, también se encuentran por debajo del 40%, con un 39 y un 37%, respectivamente, mientras que las localidades que más se aproximan a los datos de urbe olívica son Ferrol y Pontevedra, con un 40 y un 41%, respectivamente.

Con casi la mitad de la población asentada en Vigo desde sus orígenes, ¿cuándo se asentaron en el municipio los 160.791 habitantes restantes de la ciudad? Según el INE, que estudia las variaciones residenciales por año o ámbito temporal de llegada a las localidades españolas, más de 32.400 personas se inscribieron en el censo vigués procedentes de otros puntos de España antes de 1981, una cifra prácticamente calcada a la de aquellos que inmigraron desde el extranjero y tuvieron Vigo como primer destino en España, que ascienden a 33.821.

Por otro lado, además de destacar por un elevado apego de sus vecinos, Vigo está mostrando también en los últimos tiempos una importante capacidad de atracción de gente de otros lugares del Estado, con más de 5.730 instalándose en el municipio a lo largo de 2024, manteniendo un crecimiento sostenido en la última década que únicamente se interrumpo en el año que estallá la pandemia del covid. Mientras, casi 25.000 vecinos se mudaron a Vigo en las dos últimas décadas del siglo XX.