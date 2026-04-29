Más población que Cabral en 344 metros de eslora: el gigantesco crucero «Iona» atraca en Vigo con 7.300 personas a bordo

Iona es el nombre de una pequeña isla escocesa perteneciente al archipiélago de las Hébridas, que cada año es visitada por más de 100.000 turistas atraídos por su belleza. Pero también es el nombre del megacrucero que este miércoles atracó en Vigo, así bautizado por votación popular en la que participaron más de 30.000 personas.

Con ello, la P&O británica mantiene la tradición de nombrar sus barcos con palabras terminadas en «A» y,de paso, rendir homenaje al Reino Unido como país insular.

El Iona llegó a Vigo en su segunda visita de la temporada de las diez que tiene confirmadas. Consignado por Pérez y Cía., el gran crucero arribó con 5.644 pasajeros y 1.677 tripulantes en ruta de A Coruña a Cherburgo, dentro de un recorrido redondo desde Southampton de una semana de duración en el que también pasó por Bilbao. Este gigante del mar trae, en total, más de 7.300 personas a bordo, más que las censadas, por ejemplo, en la parroquia viguesa de Cabral (sobre 6.700), pero también que la mayoría de parroquias de Vigo.

El crucero «Iona» atracado en Vigo. / Marta G. Brea

Este jueves, otro gigante, el MSC Preziosa cerrará un abril de récord con 16 escalas. Ayer también estuvo en Vigo el veterano Arcadia, hermano menor del Iona.

El Iona estará atracado en Vigo hasta las 16.30 horas, momento en el que pondrá rumbo a Cherburgo (Francia).

Según destaca la Autoridad Portuaria de Vigo, este buque y su gemelo Arvia, que también visitará Vigo, destaca por ser uno de los primeros construidos con motores de Gas Natural Licuado, lo que elimina las emisiones contaminantes de óxidos de azufre, reduce un 90% las emisiones de óxidos de nitrógeno, y un 30% las emisiones de CO2. También elimina la emisión de partículas finas y hollín.