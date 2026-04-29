O Marisquiño calienta motores para agosto con el aval de Zona Franca y la vista puesta en otra edición multitudinaria

O Marisquiño sigue apuntalando su edición de 2026 con nuevos apoyos y con la ambición intacta de volver a convertir Vigo en referencia de la cultura urbana y los deportes de acción. El festival, que celebrará su 26ª edición entre los días 6 y 9 de agosto, espera reunir a más de 150.000 personas en una programación que volverá a desplegarse entre Samil y el centro de la ciudad.

La organización selló este miércoles la renovación del respaldo de Zona Franca, un apoyo que llega en la recta de preparación de una cita ya consolidada como el mayor festival urbano de Galicia. En el acto participaron el delegado del Estado en el Consorcio, David Regades; el alcalde, Abel Caballero; y el director y fundador del evento, Carlos Domínguez «Piti».

A algo más de cien días de su arranque, O Marisquiño trabaja ya en los últimos detalles de una edición que volverá a combinar deporte, música, arte urbano y actividades para todos los públicos. El grueso de la actividad se concentrará en la playa de Samil, mientras que el centro de Vigo volverá a reservarse para una de sus pruebas más icónicas: el descenso urbano, que enlaza la fortaleza de O Castro con su llegada en A Laxe y que cada año congrega a miles de espectadores.

Precisamente esa prueba fue una de las cuestiones destacadas por Piti, que agradeció el apoyo institucional y subrayó la importancia del cambio de recorrido introducido el año pasado. «La decisión del año pasado de cambiar el recorrido del descenso urbano para terminar en A Laxe fue un gran punto de inflexión», afirmó. El director del festival avanzó además que la organización ya cuenta con deportistas de primer nivel confirmados para esa competición. «Ya tenemos este año deportistas de primerísimo nivel confirmados para ese recorrido, lo que es un sello de calidad de que se están haciendo las cosas bien», señaló.

Una cita que mezcla espectáculo y negocio

Más allá del respaldo económico, la renovación del patrocinio vuelve a situar el foco sobre el peso que O Marisquiño ha ganado en la agenda veraniega de Vigo, tanto en términos de imagen como de retorno para la ciudad. David Regades defendió precisamente esa dimensión económica y social del festival. «O Marisquiño supone un gran impacto económico y social, con un retorno colosal», aseguró, al tiempo que lo vinculó a sectores cada vez más relevantes como el ocio, el tiempo libre y la cultura.

El delegado de Zona Franca definió la cita como «un fin de semana excepcional, un evento único» y puso en valor también la ocupación de espacios emblemáticos de la ciudad. «Es un apoyo a un nuevo sector que es muy relevante para la economía del ocio, del tiempo libre y para la economía de la cultura», sostuvo.

En la misma línea se expresó Abel Caballero, que volvió a reivindicar el peso de O Marisquiño dentro del calendario internacional. «Es un hito en la historia del deporte de Vigo porque es la principal competición de deportes urbanos en verano seguramente de todo el mundo», afirmó el alcalde, que felicitó a la organización por mantener un nivel competitivo con presencia de figuras mundiales y volvió a poner en valor el carácter gratuito del festival.

Ocho disciplinas y ambiente de festival

El programa de 2026 volverá a girar en torno a ocho disciplinas deportivas, entre ellas varias de gran proyección internacional y con presencia de riders llegados de distintos países. A ese núcleo deportivo se sumará la programación musical en varios escenarios, actividades para público familiar, intervenciones artísticas y un Village que funcionará como espacio de encuentro con zona de market y oferta gastronómica.

La edición recuperará además actividad en el exterior del recinto con exhibiciones de drift indoor, maniobras extremas y concentraciones de coches y motos, al tiempo que mantendrá una zona de virtual gaming y presentaciones vinculadas al universo de la preparación y el motorsport.