El nuevo Flamingo de Vigo, en el Náutico, ya tiene fecha de apertura

Con el nombre de la histórica y popular cafetería que sirvió de punto de encuentro y diversión en el entorno de Príncipe en la década de los 60, el Náutico recuperará en cuestión de semanas el negocio de hostelería Flamingo, entre Montero Ríos y As Avenidas. Abrirá con la misma denominación que ya tenía el proyecto anterior en este mismo emplazamiento. Fuentes conocedoras del proyecto trasladan a FARO que se inaugurará a finales del próximo mes de mayo: será «el jueves 21 o el viernes 22».

Tras varios años en desuso y vallado, este espacio está a punto de resucitar en un enclave privilegiado de la ciudad. La remodelación del establecimiento, con concesión portuaria vigente hasta 2035 —entró en vigor en el año 2015 y contempla la ocupación de un total de 360 metros cuadrados— en favor de Flamingo Vigo SL, está llamada a recuperar un negocio hostelero llamado a ser lugar de referencia para vecinos y visitantes, al tratarse de una de las zonas más turísticas de la ciudad, puerta de entrada de cruceristas.

Exterior del negocio, que abrirá a finales de mayo. / Marta G. Brea

Los socios de la firma tuvieron que afrontar un problema hace años: la orden de derribo de parte de la estructura del establecimiento por orden del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras haber ampliado la superficie del local de forma «ilícita» al no haber contado con la correspondiente autorización municipal. En concreto, la concesión otorgada en 2015 para la explotación de este negocio hostelero contemplaba una superficie con inclusión del módulo 1 y parte módulo 2 en la zona de Montero Ríos.

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Los responsables llevan años esperando por su apertura. Se vieron obligados a realizar cambios en el proyecto, lo que demoró todavía más la recuperación del establecimiento. En enero de 2024, como publicó FARO, se habían empezado las obras con la idea de abrir en el verano de ese mismo año. Ahora, la previsión es que esto suceda a finales de mayo, es decir, casi dos años más tarde. El objetivo: aprovechar los meses de mejor tiempo, cuando esta parte de la ciudad se convierte en un lugar de visita obligado.