El «Mogambo», el superyate de 75 millones del cofundador de WhatsApp, regresa a Vigo

El «Mogambo» ha vuelto a elegir Vigo. El superyate atribuido a Jan Koum, cofundador de WhatsApp, se encuentra de nuevo amarrado en Marina Davila, en Bouzas, apenas unos meses después de su anterior escala en la ciudad. La embarcación llegó a puerto el pasado 27 de abril, según los datos de seguimiento marítimo, y permanecía atracada en Vigo en las últimas actualizaciones disponibles.

La nueva visita confirma la querencia del buque por la ría y refuerza, de paso, el papel de Vigo como uno de los enclaves cada vez más frecuentados por el gran turismo náutico en la fachada atlántica. No es la primera vez que el «Mogambo» se deja ver en Bouzas: ya había recalado aquí a finales de septiembre de 2025, también en las instalaciones de Marina Davila.

El yate no pasa precisamente desapercibido. Construido en 2012, navega con pabellón de las Islas Caimán y mide 73,42 metros de eslora por 12,80 de manga, dimensiones que lo sitúan entre las embarcaciones de recreo más llamativas de cuantas hacen escala en Vigo. Los datos de VesselFinder lo describen además como un buque actualmente en situación de atraque, con Gibraltar como último puerto registrado antes de su llegada a la ría.

Su presencia vuelve a añadir un punto de brillo al tráfico marítimo de Bouzas. El «Mogambo» está valorado en torno a los 75 millones de dólares y su mantenimiento anual se mueve entre los cinco y los siete millones, cifras que dan idea del tipo de embarcación del que se trata. El mismo medio lo presenta como uno de esos grandes yates que encuentran en Vigo una combinación especialmente atractiva de abrigo natural, posición estratégica e instalaciones especializadas.

La embarcación está vinculada a Jan Koum, empresario ucraniano-estadounidense que fundó WhatsApp junto a Brian Acton en 2009 y que pasó a formar parte de la élite tecnológica mundial tras la compra de la aplicación por parte de Facebook en 2014. La escala del «Mogambo» en Vigo prolonga además una relación del magnate con el mundo náutico que va más allá de este buque, ya que diversos medios especializados le atribuyen también otras embarcaciones de gran porte.

Más allá del nombre del propietario, la noticia vuelve a poner el foco en una tendencia cada vez más visible: la de Vigo como puerto de acogida para yates de gran tamaño, ya sea para estancias breves, trabajos técnicos, aprovisionamiento o simple escala de descanso. La dársena de Bouzas y las instalaciones de Marina Davila llevan tiempo consolidándose en ese nicho, al calor de una ría que ofrece protección, servicios y una localización especialmente valiosa para la navegación entre el norte de Europa, la península y el Mediterráneo.