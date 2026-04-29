El módulo de atletismo del Ifevi supera los 15.000 usuarios mientras sigue bloqueada la reforma de Balaídos

El módulo de atletismo habilitado en el pabellón 5 del Ifevi ha recibido ya a más de 15.000 deportistas y escolares desde su apertura en 2023, según destacó este miércoles la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, durante una visita a unas instalaciones concebidas como respuesta provisional ante la falta de renovación de las pistas municipales de Balaídos.

La infraestructura deportiva se puso en marcha en febrero de 2023 y, desde entonces, se ha consolidado como un recurso de apoyo para la actividad atlética del área de Vigo. Su objetivo principal pasa por dar servicio a los cerca de un millar de atletas integrados en los 15 clubes de la comarca metropolitana, además de acoger actividad escolar.

Ortiz defendió el acierto de la decisión adoptada por la Xunta al impulsar este espacio en el recinto ferial. «A decisión de construír este módulo de atletismo non puido ser máis acertada, xa que aínda seguimos agardando a que o Concello de Vigo desbloquee o acordo e firme o convenio para reformar as pistas de atletismo de Balaídos», afirmó.

Durante la visita, en la que estuvo acompañada por el jefe del servicio provincial de Deportes, Daniel Benavides, la representante autonómica pudo comprobar el funcionamiento ordinario de un recinto que opera dentro del pabellón 5 del Ifevi y que, según subrayó la Xunta, ha permitido mantener actividad deportiva en un momento en el que sigue sin resolverse la modernización de las instalaciones municipales.

Casi un millón entre equipamiento y mantenimiento

La Xunta cifra en cerca de un millón de euros la inversión vinculada a este módulo. En concreto, la instalación del equipamiento deportivo supuso un desembolso de 312.547,32 euros, a lo que se suma un convenio anual de 120.000 euros para uso y mantenimiento. A ello hay que añadir la inversión de 8,3 millones destinada a la construcción del nuevo pabellón 5, dentro del proceso de ampliación del recinto ferial.

La Administración autonómica recuerda además que esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia de mejora del Ifevi. La segunda ampliación del recinto, que hizo posible la puesta en marcha de este módulo, se sumó a la ya ejecutada en 2018, con un coste superior a los 4 millones de euros. En conjunto, la Xunta cifra en cerca de 24 millones la inversión realizada en el Ifevi desde 2005.

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Una solución provisional que sigue ganando tiempo

El mensaje político que acompaña a la visita vuelve a situar el foco en el retraso de la reforma de las pistas de atletismo de Balaídos. La Xunta insiste en que el módulo del Ifevi nació como una respuesta a esa falta de renovación, y que su elevada utilización confirma tanto la necesidad del recurso como la demanda existente en el área viguesa.