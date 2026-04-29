Luisa Sánchez plantea bonos mensuales y anuales de tarifa plana para impulsar el uso del bus urbano en Vigo

El PP de Vigo propone implantar un bono mensual y otro anual con viajes ilimitados por tarifa plana de 20 y 200 euros, respectivamente, dentro del nuevo contrato del transporte urbano. La presidenta del partido en la ciudad, Luisa Sánchez, defendió este martes la creación de estas dos modalidades como una medida prioritaria para fomentar el uso del autobús frente al vehículo privado y criticó que la nueva ordenanza tarifaria plantee, a su juicio, una subida relevante del coste sin mejoras de fondo en el servicio.

La líder de la oposición presentó en rueda de prensa las ocho enmiendas que el grupo popular registrará a la norma municipal que regulará las nuevas tarifas del bus urbano, en un momento en el que el Concello prepara el cambio de modelo concesional hacia uno de prestación de servicios.

El eje principal de la crítica del PP se sitúa en la denominada tarifa técnica del billete, es decir, la no bonificada, que pasaría de 1,63 a 2,04 euros, un incremento superior al 25%. Para Sánchez, esa subida resulta difícil de justificar en un contexto en el que, según denunció, la nueva concesión apenas alterará la realidad diaria del servicio. «Va a ofrecer lo mismo que hasta ahora, con las mismas rutas, las mismas frecuencias y el mismo número de autobuses, por lo que vamos a pagar mucho más por prácticamente lo mismo», resumió.

Una auditoría externa para revisar los costes

Ante ese escenario, una de las propuestas centrales del PP pasa por encargar una auditoría externa que analice los costes operativos de la nueva empresa y permita comprobar si la nueva tarifa ordinaria está realmente justificada. Luisa Sánchez defendió que un examen independiente serviría para «corroborar o cuestionar esa nueva tarifa ordinaria de 2,04 que ha fijado este Concello».

A juicio de la portavoz popular, se trata de una revisión necesaria dado el volumen económico del contrato. «No está de más un cálculo riguroso, exhaustivo y sobre todo independiente porque estamos hablando de mucho dinero que saldrá de las arcas municipales a mayores del que ya se paga a la actual concesionaria», afirmó.

Tarifa plana para captar viajeros

Junto a esa auditoría, el PP coloca como propuesta estrella la creación de un abono mensual ilimitado por 20 euros y de un abono anual por 200 euros, ambos vinculados a la Pass Vigo. La intención, según explicó Sánchez, es doble: premiar a quienes ya usan el transporte público con frecuencia y atraer a nuevos usuarios recurrentes.

La dirigente popular aseguró que se trata de una iniciativa plenamente asumible en el nuevo marco de prestación del servicio y reprochó al gobierno local que no haya dado ese paso. «La nueva ordenanza nos plantea un corta y pega de lo que ya viene haciendo este gobierno municipal», sostuvo. En esa línea, defendió que este tipo de bonos multiviaje son ya una práctica habitual en muchas ciudades y que encajan además con la orientación marcada por las instituciones europeas para abaratar el transporte público y favorecer su uso.

Mantener bonificaciones y ampliar usos

Otra de las enmiendas del PP busca blindar las bonificaciones actuales en el caso de que desaparezcan las ayudas estatales que hoy permiten abaratar el billete. La propuesta pasa por que sea el propio Concello quien asuma ese coste con recursos municipales para evitar una pérdida de descuentos por parte de los usuarios.

Los populares plantean asimismo que el autobús urbano sea gratuito el 22 de septiembre, coincidiendo con el Día Europeo sin Coches, y proponen la creación de una Pass Vigo Turística. Luisa Sánchez vinculó esta última medida a la futura tasa turística. «Ahora que este gobierno municipal va a sacar adelante la denominada tasa turística ya no tiene excusa para usar esos fondos que va a recaudar en poner en marcha esta iniciativa», señaló.

En ese mismo paquete de enmiendas, el PP defiende que tanto la futura Pass Vigo Turística como la Pass Vigo Normal puedan utilizarse también en el autobús turístico con una bonificación del 20% sobre el billete. Además, pide congelar el precio actual de ese servicio, al advertir de que la nueva ordenanza prevé una subida superior al 30%.

La integración metropolitana vuelve al debate

La batería de propuestas del PP incluye además una reclamación ya habitual en su discurso sobre movilidad: la integración del transporte urbano de Vigo en el Plan de Transporte Metropolitano de la Xunta de Galicia. Los populares consideran que esa incorporación permitiría abaratar los trayectos interurbanos y reforzar la movilidad en el conjunto del área.

«Caballero debe abandonar ya su negacionismo político y sumarse al consenso de esta iniciativa en la que figuran todos los ayuntamientos del área menos Vigo», remarcó Sánchez.