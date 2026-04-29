La lanzadera autónoma del campus amplía su ruta tras una primera etapa con más de 700 pasajeros
El servicio se reactivará el 7 de mayo con un nuevo trayecto que incluye la zona deportiva y la Facultad de Filología y Traducción
Desde febrero, el shuttle recorrió más de 1.500 kilómetros en operación
R.V.
La lanzadera autónoma y conectada del campus cierra con éxito una primera etapa en la que transportó a más de 700 pasajeros en As Lagoas-Marcosende y se prepara para ampliar su ruta a partir del 7 de mayo, dando servicio también a la zona deportiva y a la Facultad de Filología y Traducción.
El shuttle de la UVigo y el CTAG se estrenó el pasado 4 de febrero y recorrió más de 1.500 kilómetros en operación. El nuevo trayecto ya no será circular y permitirá dar servicio a más usuarios con una nueva parada en la zona deportiva mientras que la de Económicas también será accesible para Filología y Traducción.
El resto de paradas serán las mismas: Citexvi, Facultad de Ciencias del Mar, Cintecx, Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, Rectorado y Biblioteca Central.
El servicio ya ha dejado de estar operativo para preparar la nueva ruta de la lanzadera, cuya localización en tiempo real podrá ser consultada por los usuarios en la página web https://brain4mobility.com/pilotos/cuvi/
La UVigo también está realizando una encuesta de satisfacción que permanecerá activa hasta el 15 de junio. Se puede acceder a ella a través del código QR que se encuentra en el interior del shuttle y, entre todos los participantes, se sorteará un patinete eléctrico.
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