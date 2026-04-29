El IEO de Vigo construirá una nave modular temporal para iniciar al fin su reforma en Cabo Estai: «Es una necesidad imperiosa»

El complejo del Centro Oceanográfico de Vigo está compuesto por dos construcciones: el edificio principal, donde están distribuidos principalmente laboratorios y oficinas, y una nave adyacente —denominada módulo de experiencias biológicas— destinada al desarrollo de cultivos de especies en cautividad. Ninguna de ellas aprobaría hoy la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). Es más, la tiene suspendida desde el año 2014 pese a tratarse de una infraestructura de referencia global en el ámbito científico, como ha demostrado con la transferencia de tecnología en cultivo de rodaballos, pulpos o chernas. El deterioro es tan severo que el edificio de cultivos tiene la calificación de «inseguro» y «potencialmente peligroso» y es obligatorio usar casco desde octubre de 2022 —como desveló FARO— porque «caen cascotes».

Pese a esta realidad, los procedimientos administrativos para la reforma integral del complejo acumulan meses y meses de retrasos. Será ahora, al fin, cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo al que está adscrito el Instituto Español de Oceanografía (IEO), arranque una actuación tipificada por los técnicos como «de imperiosa necesidad». La entidad que preside Eloísa del Pino inició ayer el proceso de licitación para construir una infraestructura temporal que permita seguir con los cultivos biológicos durante los trabajos de derribo de la actual nave, que será reemplazada por otra de nueva construcción. Será un diseño modular, compuesto por 10 cajones, y que será retirado cuando empiece a funcionar el edificio nuevo.

«La presente intervención surge como una respuesta a la necesidad imperiosa de reformar los edificios existentes en la parcela, los cuales actualmente se utilizan para distintas funciones, incluyendo la investigación y producción de cultivos biológicos», reza la memoria de ejecución del proyecto, elaborada por Nortap Ingenieros. «Es esencial trasladar temporalmente la zona de cultivos biológicos a una edificación provisional, la cual será diseñada específicamente para albergar las actividades productivas durante el tiempo que duren las reformas». El presupuesto para esta instalación asciende a algo más de 442.000 euros, IVA incluido, con apenas seis semanas de plazo de ejecución. Las empresas que aspiren a concurrir al proceso público podrán visitar las instalaciones los días 18 y 19 de mayo; el plazo para la presentación de ofertas se cerrará el día 27. De acuerdo a la documentación facilitada por la Secretaría General del CSIC, el total de la superficie construida será de apenas 160 metros cuadrados.

Distintas imágenes del estado actual del Centro Oceanográfico de Vigo, en Cabo Estai / LG

La reforma

El proyecto de reforma del complejo está valorado en casi 10 millones de euros. El CSIC licitó primero los «servicios de arquitectura y redacción de proyecto [...] para las obras de rehabilitación del edificio principal», un contrato formalizado el 4 de septiembre de 2024 a la empresa López y Noya por algo más de 142.000 euros. Le siguió el contrato para la «adjudicación de los servicios de arquitectura, redacción de proyecto de derribo [...] de las obras del nuevo edificio de cultivos», resuelto en abril del año pasado con la firma técnica Hijona Ravski a cambio de 110.000 euros. Pero, a pesar de que el Concello autorizó ya en octubre el derribo de la sala de cultivos, todavía no ha habido movimientos en Cabo Estai.

Desde el primer momento en que FARO desveló las condiciones del Centro Oceanográfico, desde el CSIC incidieron en que ningún empleado corría peligro. No obstante, se desmintió a sí mismo en la documentación de los pliegos de las obras. «La necesidad de la rehabilitación del edificio principal es muy necesaria debido al deterioro significativo que ha experimentado la estructura. Este deterioro ha generado problemas estructurales que representan un riesgo para la seguridad del personal que trabaja en el edificio”, decía la propia institución sobre el edificio principal. Respecto a la nave de cultivos, la plantilla estuvo trabajando en ella durante más de un año cuando el IEO tenía un informe técnico que apremiaba su desalojo.

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Para la rehabilitación del edificio principal la partida reservada asciende a 4,5 millones de euros, por otros 5,2 millones para la demolición de la planta de cultivos y construcción de una nueva. Las obras durarán 18 meses. Cuando empiecen.